Coronavirus auf Schwäbische.de: Welche Inhalte kostenpflichtig sind - und warum

Sehr geehrte Userinnen und User von Schwäbische.de,

zu unserer Berichterstattung über die Corona-Krise wollen wir noch einmal unser Vorgehen erklären, welche Artikel wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen - und welche als kostenpflichtige Plus-Inhalte unseren Abonnenten vorbehalten sind.

Grundsätzlich gilt: Wir machen ALLE Artikel zur akuten Gefahrenabwehr kostenlos öffentlich. Ebenso Texte der Nachrichtenagenturen - und das, obwohl auch die Agenturen uns diese Texte nicht umsonst zur Verfügung stellen. Das tun wir ganz unabhängig von Corona.

+++ Corona-Dossier: Informationen und Hintergründe +++

Ebenfalls kostenlos gibt es bei uns seit etwa drei Wochen ein tägliches Newsblog, das im Schnitt drei Redakteure erarbeiten - ab 6 Uhr morgens bis 22.30 Uhr im Schichtdienst. In diesem Blog finden Sie alle wichtigen Informationen, wie etwa Hinweise der Behörden und Gesundheitsämter, aktuelle Zahlen und Nachrichten.

Hintergrund-Recherchen hingegen, in denen es nicht um die Gefahr für Leib und Leben geht, sondern um einen Service, der aufwändig zusammengetragen wurde, sind Plus-Inhalte. Sie sind damit unseren Abonnenten vorbehalten, die unsere Arbeit mit einem Abo honorieren. Sie machen das Angebot von Menschen aus der Region für Menschen in der Region möglich. Weil sie es wertschätzen.

Sie, unsere Abonnenten, haben diese regionale Symbiose erkannt. Dafür sind wir dankbar und fühlen uns diesem Vertrauen verpflichtet. Deshalb haben Abonnenten einen umfassenderen Zugriff auf unser Informationsangebot als jene, denen Agentur-Material und Nachricht genügen.

Wenn die Erwartung die ist, dass wir Journalisten tagtäglich, auch an Wochenenden und Feiertagen, im Schichtdienst und mit Überstunden umsonst arbeiten sollen, dann gibt es bald auch keinen kostenfreien Lokaljournalismus mehr – dann gibt es schlichtweg niemanden mehr, der das in diesem Umfang leisten kann und will. Wir sind nicht gebührenfinanziert. Unsere Arbeit kostet im Probe-Monat 99 Cent, im Monats-Abo 9,90 Euro.

Anders als Nachrichtenagenturen wie dpa und AFP oder auch Plattformen wie Google und Facebook berichten wir auch aus Laichingen und Wangen, aus Ravensburg, Spaichingen und Aalen, aus Lindau, Sigmaringen oder Biberach, aus Langenargen, Bopfingen oder irgend einem anderen Ort in unserem Verbreitungsgebiet.

Die Journalisten der Schwäbischen Zeitung, ob Print oder digital, wissen sehr genau, für wen sie tagtäglich ihre Arbeit machen. Zu dieser Arbeit gehört neben der gebotenen journalistischen Objektivität auch ein gesundes Maß an Leidenschaft.

Unsere Journalisten üben einen Beruf aus. Dafür werden sie bezahlt. Sie recherchieren, analysieren, informieren. Sie wählen Nachrichten aus und ordnen ein. Sie erstellen ein journalistisches Produkt, das in Teilen bereits jetzt täglich kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Es ist deshalb eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Journalisten für ihre Arbeit am Ende des Monats auch eine Entlohnung erwarten, die sich aus ihrer Arbeit refinanziert. Es ist nicht „dreist“, nicht „unverschämt" und erst recht keine „Schweinerei“, wie man uns bisweilen vorwirft.

Der Verweis auf die Wichtigkeit eines Artikels wird erst zum Argument, wenn es um akut Überlebenswichtiges geht, wenn Leib und Leben akut gefährdet sind – und dann machen wir bei Schwäbische.de unsere Artikel ohnehin frei lesbar.

Darüber hinaus entscheiden wir in Einzelfällen über Ausnahmen – in der Regel greift aber unser Plus-Angebot.

Bei der Selbstverständlichkeit, mit der in oftmals rüdem Ton kostenloser Konsum von journalistischen Inhalten gefordert wird, stellt sich aktuell die Frage: Funktionieren diese Argumente und diese Tonalität auch an der Supermarkt-Kasse beim Bezahlen von Nudeln und Klopapier?

Mit freundlichen Grüßen

Michael Wollny (stellv. Leiter Digitalredaktion)