Bewegendes Video mit Corona-Witwe aus Sachsen geht viral: „Und jetzt gehe ich zum Friedhof“

In Sachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz zu Wochenbeginn bei rund 1.300. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Das Infektionsgeschehen bleibt nicht ohne Folgen, es zieht menschliches Leid nach sich. Doch Zahlen auf Papier sind häufig abstrakt. Das Video einer Straßenumfrage geht wahrscheinlich auch aus diesem Grund gerade im Internet viral. Denn es blickt hinter die Zahlen, hinter das Sterben und zeigt die Fassungslosigkeit einer Hinterbliebenen.

Die enorm hohe Inzidenz von rund 1.300 wird in Sachsen begleitet von einer erschreckend niedrigen Quote an vollständig Geimpften (58 Prozent) und einer erschreckend hohen Quote an Covid-19-Patienten auf Intensivstationen (40,3 Prozent).

Zum Vergleich: In Baden-Württemberg und Bayern, wo die Inzidenzen (519,6 und 627,6) ebenfalls keinen Grund zur Entspannung geben, liegen diese beiden Werte bei 66,4 Prozent und 25,8 Prozent (BaWü) beziehungsweise 66,5 Prozent und 32,6 Prozent (Bayern).

In Sachsen sind bei rund 4 Millionen Einwohnern mittlerweile über 10.900 Personen an oder mit Covid-19 verstorben. In Rheinland-Pfalz liegt die Ziffer bei einer ähnlichen Einwohnerzahl bei 4.260.

Hinter diesen erschreckenden Werten verbergen sich dramatische Einzelschicksale. Auf bewegende Weise macht eine Straßenumfrage des MDR eines dieser Schicksale greifbar (hier der komplette Beitrag). Die Schilderungen einer Witwe zieht aktuell weite Kreise und wird im Internet vielfach geteilt.

Ob sie sich denn Sorgen mache, wird die ältere Dame von dem Kamerateam befragt. Natürlich mache sie sich Sorgen, antwortet sie. Sie sei doppelt geimpft und warte nun auf ihre Booster-Impfung. Dann erzählt sie, welche Folgen das grassierende Virus auf ihr persönliches Leben hat.

Die Stimme der Frau bricht, sie fängt an zu weinen. Sie halte sich von ihren Enkeln fern, aus Angst, diese könnten sich in der Schule infiziert haben. Ihr Mann sei bereits an Corona verstorben und gerade sei sie auf dem Weg zum Friedhof.

Das Video bewegt die Menschen, es wird unzählige Male geteilt und kommentiert.