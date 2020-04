Corona-Tests in NRW-Hochhauskomplex

Bei einem Massentest auf das Coronavirus in einem vorübergehend abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) sind fünf infizierte Bewohner festgestellt worden.

„Alle anderen Testergebnisse sind negativ“, teilte der Rhein-Kreis Neuss am Dienstag mit. Insgesamt waren am Sonntag 377 Bewohner der Wohnanlage in der 63.000-Einwohner-Stadt getestet worden.

Die spektakuläre Aktion war nötig geworden, weil zwei Familien mit acht infizierten Mitgliedern sich nicht an die Quarantänebestimmungen gehalten und weiter Kontakt mit den Nachbarn hatten. Nach Angaben des Kreises handelt es sich bei den fünf aktuell positiv Getesteten um eine Einzelperson sowie vier weitere Infizierte aus drei Familien.

Das Kreis-Gesundheitsamt empfahl der Stadt, die Betroffenen schnellstmöglich gemeinsam mit allen im Haushalt lebenden Personen für 14 Tage anderweitig unterzubringen. Die Behörde müsse ermitteln, mit welchen Personen die Infizierten engen Kontakt hatten, sagte der Sprecher von Grevenbroich. Es sei dann Aufgabe der Stadt, falls nötig eine Quarantäneverfügung auch für diese Kontaktpersonen anzuordnen. Im Anschluss könne die Quarantäne für den Hochhauskomplex aufgehoben werden - möglichst noch im Laufe des Dienstags.

Seit dem Massentest am Sonntag hatten die Behörden die Gebäude abgeriegelt. Ein Sicherheitsdienst überwachte, dass niemand das eingezäunte Gelände verließ oder hineinging.

Im Fall eines 58 Jahre alten Mannes, der am Montag in dem besagten Hochhauskomplex tot in seiner Wohnung gefunden worden war, wird es laut Polizei keine weiteren Ermittlungen geben: Es gebe in dem Fall keinen Hinweis auf eine Straftat.