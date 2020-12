Corona-Pandemie: Impfen könnte in den USA am Montag losgehen

Nach der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in den USA könnte das Impfen dort am Montag beginnen.

Derzeit würden die bereits vorhandenen Dosen des nun zugelassenen Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer verpackt, sagte der bei „Operation Warp Speed“, dem Impfprojekt des Weißen Hauses, für die Logistik zuständige Gustave Perna am Samstag. Am Sonntag würden diese Dosen dann an zunächst mehr als 600 Einsatzorte ausgeliefert. „Ab Montag wird der Impfstoff eingesetzt werden.“

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hatte am Freitagabend (Ortszeit) eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Er kann nun bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte seinen Landsleuten zuvor versprochen, dass noch an diesem Wochenende mit dem Impfen begonnen werden solle. „Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden“, hatte Trump in einem via Twitter veröffentlichten Video gesagt. Sein Gesundheitsminister Alex Azar hatte allerdings von „Montag oder Dienstag“ gesprochen.

© dpa-infocom, dpa:201212-99-663372/6