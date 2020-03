Corona-Newsblog: Virus hat erste Auswirkungen auf die Bundesliga - Revierderby wird zum Geisterspiel

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 847 (RKI), 951 (WHO)

Geheilte insgesamt: 18 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (WHO)

Baden-Württemberg: 199 (Ministerium)

Das Wichtigste im Überblick:

Spahn empfiehlt, Großveranstaltungen ab 1000 Menschen abzusagen

NRW will diese Empfehlung umsetzen

Die Fußball-Bundesliga ist betroffen

Zahlreiche Biberacher Tests sind negativ - Schulen können Dienstag wieder öffnen

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

Montag, 7 Uhr

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (62/CDU) verkündete am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“, dass er die Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (39/CDU) umsetzen werde. Spahn hatte am Nachmittag den Gesundheitsämtern empfohlen, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst abzusagen.

Händewaschen gehört zu den Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Zahlreiche Organisatoren im Raum Wangen sagen überdies geplante Veranstaltungen ab. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Im Bodenseekreis wurde ein Corona-Testzentrum eingerichtet