Corona-Newsblog: Münchner Oktoberfest fällt aus

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 11.186 (28.537 Gesamt - 16.337 Genesene - 1.014 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.014

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,6 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 45.768 (141.672 Gesamt - ca. 91.500 Genesene - 4.404 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 4.404

07.07 Uhr - Verdi fordert Erhalt der Krankenhäuser im Südwesten

06.35 Uhr - Krankenhäuser im Südwesten waren nicht optimal auf die Pandemie vorbereitet

06.11 Uhr - Baden-Württemberger Landesregierung plant Maskenpflicht in Geschäften und Nahverkehr

09.08 Uhr - Münchner Oktoberfest wegen Corona-Krise abgesagt

Das Münchner Oktoberfest ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Dienstag in München, er sei mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) übereingekommen, dass das Risiko zur Durchführung der Wiesn in diesem Jahr „schlicht und einfach zu groß ist“.

Gerade bei großen Festen brauche es wegen der großen Ansteckungsgefahr größte Sensibilität.

08.42 Uhr - Die Geschäfte öffnen, doch der Ansutrm bleibt aus

Am Montag durften zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ihre Türen öffnen. Das hat zu unterschiedlichen Kundenreaktionen geführt. Unser Überblick in die Regionen:

Ein Bild wie seit Wochen nicht: Passanten in der Innenstadt, Ständer mit Waren auf dem Trottoir. (Foto: Roland Ray)

07.54 Uhr - Landesregierung plant Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen

Die baden-württembergische Landesregierung strebt die Einführung einer Maskenpflicht zur konsequenteren Eindämmung des Coronavirus an. Am Dienstag befasst sich das grün-schwarze Kabinett mit einem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf.

Ich befürworte eine Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen, im ÖPNV und in den Pausen auf den Schulhöfen, wenn die Schulen wieder eröffnen. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne)

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen, hieß es am Montag.

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich am Montag klar für eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg ausgesprochen. „Ich befürworte eine Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen, im ÖPNV und in den Pausen auf den Schulhöfen, wenn die Schulen wieder eröffnen“, sagte er.

Er mache sich keine Sorgen über mangelnde Angebote: „Es ist ja so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger diese Masken selbst besorgen. Wir empfehlen ja keine medizinischen Produkte, sondern die oft selbst gemachte oder zu kaufende normale Schutzmaske.“

07.07 Uhr - Verdi lehnt weitere Krankenhaus-Schließungen im Südwesten ab

Verdi-Landeschef Martin Gross fordert einen sofortigen Stopp des Abbaus von Betten an den Krankenhäusern. Gross sagte in Stuttgart: „Die Schließung von weiteren Krankenhäusern muss nun ein Ende haben. Die Corona-Krise hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig die entsprechenden Kapazitäten für eine gute Gesundheitsversorgung sind.“

Die weitere Ökonomisierung des Gesundheitswesens müsse gestoppt werden. Sonst drohten bei der nächsten großen Krise auch hierzulande Zustände wie in Italien oder den USA.

Nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) wurden in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr zwei bis drei Kliniken in Baden-Württemberg geschlossen. Die Bettendichte ist demnach mit 508 Krankenhausbetten je 100.000 Einwohner die niedrigste im Bundesgebiet. Der Bundesdurchschnitt liege bei 602 Betten. „In den vergangenen Jahren wurde starker Druck auf die Krankenhäuser in Baden-Württemberg ausgeübt, um den Strukturwandel voranzutreiben“, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag.

„Beim Personal wurde in den letzten Jahrzehnten zu viel gespart, auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten und auch der Patientinnen und Patienten." Matthias Einwag

Welche Konsequenzen die Corona-Krise auf die künftigen Krankenhausstrukturen haben werde, wage er nicht zu prognostizieren. Die Funktion der Krankenhäuser als Absicherung in medizinischen Krisenzeiten müsse aber ein größeres Gewicht bekommen, forderte Einwag. Mittlerweile dürfte jedem bewusst sein, dass die Kliniken mit einer jahresdurchschnittlichen Auslastung von 75 Prozent keineswegs ineffizient seien, was ihnen in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen worden sei.

06.35 Uhr - Warum Krankenhäuser im Südwesten so schlecht auf die Pandemie vorbereitet waren

Fehlender Platz für Vorräte, kein Geld für Geräte, die nicht ständig im Einsatz sind, zu wenig Personal: Dass es bei einer Pandemie Probleme geben würde, war absehbar. Wer ist dafür verantwortlich? Und welche Folgen haben die Erkenntnisse? Die wichtigsten Fragen und Antworten lesen Sie hier

21.31 Uhr - Doch noch Hoffnung für den Sommerurlaub

Der Osterurlaub ist wegen der Corona-Pandemie bereits ins Wasser gefallen. Für die Auslandsreise in den Pfingst- oder Sommerferien gibt es aber noch Hoffnung. Schwäbische.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Sommerurlaub.

20.27 Uhr - 41 Menschen infizieren sich in Bad Saulgauer Rehaklinik mit Coronavirus

In der Rehaklinik am Schönen Moos in Bad Saulgau sind 41 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Patienten sind ins Krankenhaus verlegt worden.

Die Klinik verweist auf frühzeitig ergriffene Hygienemaßnahmen. Ein früherer Patient bezweifelt das.

19.10 Uhr - Kein Schüler wird in Baden-Württemberg sitzenbleiben

Schüler in Baden-Württemberg müssen wegen der Corona-Krise nicht um ihre Versetzung in das nächste Schuljahr bangen. Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen, teilte das Kultusministerium.

„Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt“, betonte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Montag.

„Keine Schülerin und kein Schüler darf einen Nachteil aus der aktuellen Situation haben, das hat absolut Vorrang.“ Über die konkrete Ausgestaltung dieser Entscheidung und Möglichkeiten zur Umsetzung werde das Ministerium noch informieren.

