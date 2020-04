Corona-Newsblog: Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 9.835 (28.898 Gesamt - 18.000 Genesene - 1.063 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.063

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,6 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 41.415 (145.694 Gesamt - ca. 99.400 Genesene - 4.879 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 4.879

Das Wichtigste im Überblick:

11.18 Uhr - Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt.

Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. (Foto: Ole Spata)

10.26 Uhr - Gut 93.600 Betriebe im Südwesten haben Kurzarbeit angemeldet

Die Zahl der Betriebe in Baden-Württemberg, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist weiter gestiegen — allerdings nicht mehr so stark. Mittlerweile sind es gut 93.600, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Das sind knapp 32 Prozent aller Unternehmen im Südwesten, in dem mindestens ein Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Vor einer Woche hatte die Zahl bei gut 89.000 gelegen.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist durch die Sonderauswertung der Arbeitsagentur nicht erfasst. Diese Zahl kann erst nach der Abrechnung durch die Betriebe ermittelt werden.

Bundesweit hatten bis zum Stichtag am Montag rund 718.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Rückgang, den die Arbeitsagentur aber mit der Streichung von Dopplungen begründete. Es gingen auch weiterhin Kurzarbeits-Anzeigen ein, hieß es.

09.36 Uhr - Wird die Landesgartenschau um ein Jahr verschoben? Heute fällt die Entscheidung

Eigentlich hätte die Landesgartenschau am Donnerstag, 23. April, mit einem Festakt eröffnet werden sollen. Doch nun entscheidet der Gemeinderat der Stadt Überlingen am Vorabend darüber, wie angesichts der Corona-Pandemie weiter vorgegangen werden soll. Die öffentliche Sitzung ist heute Abend.

Roland Leitner, einer der beiden Geschäftsführer der LGS Überlingen 2020 GmbH wird das weitere Vorgehen erläutern.

Welche Möglichkeiten im Raum stehen, will die LGS GmbH im Vorfeld der Gemeinderatssitzung nicht verraten. Damit bleibt offen, ob die Landesgartenschau beispielsweise nur um ein paar Wochen verschoben werden soll, ob der Besuch unter strengen Hygieneauflagen doch im Sommer 2020 möglich sein könnte, oder ob sie gleich komplett um ein Jahr verschoben werden soll.

Allerdings stünden dann zwei Landesgartenschauen am Bodensee an: eine im baden-württembergischen Überlingen und eine im bayerischen Lindau.

In den Menzinger Gärten soll den Besuchern der Landesgartenschau eine neue Perspektive auf Überlingen gewährt werden. Die Frage ist nur wann. (Foto: bbb)

08.46 Uhr - Wie Blutspender auch in Coronazeiten Leben retten

Mit Visier und Maske steht ein Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Laimnau bei Tettnang. Bevor potenzielle Blutspender in dieser Woche überhaupt hinein zum Check und auf die Liege dürfen, müssen sie einige Fragen beantworten: „Haben Sie Erkältungssymptome? Waren Sie in einem Risikogebiet?“ Dann wird kontaktlos Fieber gemessen.

Montag war Auftakt, bis Freitag läuft die Aktion in Laimnau noch. Jeweils von 13 bis 18 Uhr. Dann geht es für den Blutspendedienst des DRK weiter nach Isny. Die freiwilligen Helfer der jeweiligen Ortsvereine wechseln jeden Tag.

Am Dienstag ist es Johannes Kohler, der da in voller Montur steht. Nach der Befragung nimmt er mit einer Pinzette eine Einwegmaske aus einem Karton und reicht sie an. Spender dürfen diese nicht ablegen, bis sie das Gebäude wieder verlassen haben. Blutspenden in Zeiten von Corona ist alles andere als einfach. Hier lesen Sie mehr.

Bevor Spender überhaupt ins Gebäude dürfen, misst ein DRK-Helfer kontaktlos Fieber und stellt einige Fragen. (Foto: Mark Hildebrandt)

08.12 Uhr - Schweizer Forscher: Corona-Massenimpfung vielleicht schon ab Oktober

Ein Schweizer Immunologe hat nach eigenen Angaben einen Impfstoff-Kandidaten gegen Corona entwickelt, der nach erfolgreichen Prüfungen möglicherweise noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte.

Martin Bachmann vom Universitätsspital Bern will die nötigen Studien und Genehmigungsverfahren so schnell durchlaufen, dass er schon im Oktober Massenimpfungen in der Schweiz für möglich hält.

Die Aufsichtsbehörde Swissmedic bestätigte Gespräche mit Bachmann und anderen Forschern, die an Wirkstoffen gegen Sars-CoV-2 arbeiten.

Etliche Labors weltweit forschen derzeit an Impfstoffen gegen Covid-19. (Foto: John Minchillo / DPA)

„Der Zeitplan ist äußerst optimistisch, aber er ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen“, sagte Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi. „Angesichts der Dringlichkeit, die die Coronavirus-Pandemie mit sich bringt, sprechen wir beim Zulassungsverfahren von Wochen, nicht von Monaten.“

Bachmann setzt auf ein Verfahren mit virenähnlichen Partikeln, die im Körper eine Abwehrreaktion auf den neuen Erreger auslösen sollen. Mit virenähnlichen Partikeln funktionieren auch die Impfstoffe gegen das Papilloma-Virus (HPV), das Gebärmutterhalskrebs auslösen kann, und Hepatitis B.

7.32 Uhr - Mimikexperte: Maske kann bei Gesprächspartner Stress auslösen

Das Tragen einer Schutzmaske kann laut einem Mimikexperten Stress beim Gegenüber auslösen. „Die Mimik ist wahnsinnig wichtig für die zwischenmenschliche Kommunikation“, sagte Dirk Eilert, Experte für Körpersprache. Verdecke der Gesprächspartner Teile des Gesichts, könnten bestimmte Signale nicht mehr wahrgenommen werden. Das könne Verunsicherung auslösen, wenn Menschen daran nicht gewohnt seien.

Besonders das Lächeln spiele eine große Rolle bei der Einschätzung von sozialer Interaktion. „Die Mimik hilft uns zu sehen, was in dem anderen vorgeht.“ Gleichzeitig könne eine Maske für den Träger aber entspannend wirken, weil dieser sich hinter dem Stoffschutz unter Umständen freier fühle.

7.11 Uhr - Stimmung in Metallindustrie bricht „beispiellos schnell“ ein

Die Stimmung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist in der Corona-Krise drastisch eingebrochen. Das vom Branchenverband vbm erhobene Geschäftsklima sackte binnen Monatsfrist um 24,1 Punkte auf -29,5 ab, wie der Verband mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebung 1991.

Die Schnelligkeit des Einbruchs sei „beispiellos“, sagte vbm-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. „Die Unternehmen wurden durch die Corona-Krise mit voller Wucht getroffen“, betonte er. „Die Warenströme kamen praktisch über Nacht zum Erliegen.“

Vor allem die Erwartungen zogen den Index nach unten. Sie gaben um 38,2 auf -41,1 Punkte nach. Die Bewertung der aktuellen Lage verschlechterte sich um 10 Punkte auf -17,9. Die absoluten Werte des Index stellen keine Rekorde dar, in der Finanzkrise 2009 waren sie auf noch tiefere Werte gesunken, das aber langsamer.

Am schlechtesten sind Lage und Erwartungen bei Automobilindustrie und Maschinenbau. In der Elektronikindustrie sind vor allem die Erwartungen äußerst pessimistisch. Noch am besten stellt sich die Lage bei den Herstellern von Metallerzeugnissen dar.

Die staatlichen Liquiditätshilfen seien derzeit „existenziell“, sagte Brossardt. „Der Metall- und Elektroindustrie und Bayern insgesamt steht in der Corona-Krise noch eine harte Zeit bevor.“

Am schlechtesten sind Lage und Erwartungen bei Automobilindustrie und Maschinenbau. In der Elektronikindustrie sind vor allem die Erwartungen äußerst pessimistisch. (Foto: Archiv: Felix Kästle/DPA)

6.35 Uhr - Tafeln weiter auf der Suche nach Helfern

Die Tafeln im Südwesten sind weiter auf der Suche nach Freiwilligen, die längerfristig helfen können. Zwar hätten sich in der Corona-Krise bei allen Tafeln viele neue Helfer gemeldet, sagte Udo Engelhardt, Sprecher der Tafeln Baden-Württemberg. Nicht alle habe man aber auch einbinden können.

„Für ein oder zwei Wochen rentiert sich das in vielen Fällen nicht“, sagte Engelhardt. Denn Helfer bräuchten erstmal viel Anleitung. Erfahrene Freiwillige wissen seinen Angaben zufolge zum Beispiel, welche Lebensmittel für die Tafeln geeignet sind, sie kennen die Ansprechpartner in den Supermärkten sowie die Kunden und Regeln der Tafel.

Viele Tafeln werden von älteren Ehrenamtlichen geleitet. Doch sie gehören in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe. „In der aktuellen Krise ist dieses große Kapital der Tafeln zum Risikokapital geworden“, sagte Engelhardt.

Etwa 40 Prozent der 147 Tafeln im Südwesten sind derzeit geschlossen.

Eine Mitarbeiterin der Tafel bereitet Gemüse für die Ausgabe vor.Viele Tafeln werden von älteren Ehrenamtlichen geleitet. Doch sie gehören in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe. (Foto: Patrick Seeger / DPA)

6.18 Uhr - Reinigungsfirmen leiden unter weniger Aufträgen in Corona-Krise

Reinigungsfirmen im Südwesten beklagen in der Corona-Krise verlorene Aufträge und große Einbußen. Laut dem Bundesverband des Gebäudereiniger-Handwerks ist etwa ein Drittel der Aufträge verloren gegangen. In Jürgen Gödeckers Reinigungsfirma in Karlsruhe sind seinen Angaben zufolge etwa 80 Prozent der Aufträge in der Krise weggebrochen. Viele seiner Kunden, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hätten, wollten jetzt nur noch einmal pro Woche statt wie vorher fünfmal von Gödecker ihre Büros reinigen lassen. Ähnliche Erfahrungen machen auch Firmen in Stuttgart und Heilbronn.

Ein Lichtblick für die professionellen Reinigungskräfte: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge nehmen die Bürger die Arbeit der Firmen wahr und schätzen sie. 96 Prozent der Bürger halten die Arbeit der Reinigungskräfte demnach für sehr wichtig oder wichtig. Jeder Vierte findet die Arbeit wichtiger als vor der Krise. Die Umfrage hatte der Branchenverband initiiert.

Gut 700.000 Menschen arbeiten in Deutschland als Gebäudereiniger - laut dem Branchenverband ist es das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland.

Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma den Drücker einer Ampel. (Foto: Marijan Murat / DPA)

21.32 Uhr - Tourismusminister Guido Wolf kündigt Millionen für Gastronomie an

Mit einem Nothilfeprogramm in Höhe von 328 Millionen Euro will Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie vor der Insolvenz in der Corona-Krise bewahren. Die „Südwest Presse“ berichtet über ein entsprechendes Konzept des Ministers. Dieses sehe nicht rückzahlbare Hilfen in Höhe von 3000 Euro pro Betrieb und weitere 2000 Euro pro rechnerischer Vollzeitstelle vor. Die Pläne müssen laut dem Bericht noch mit dem grünen Koalitionspartner abgestimmt werden.

20.14 Uhr - Konstanzer OB-Wahl wird wegen Corona-Pandemie verschoben

Die Wahl des Oberbürgermeisters in Konstanz wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der Gemeinderat habe den 27. September als neuen Termin bestimmt, teilte die Stadt am Dienstag via Twitter mit. Eine eventuell notwendige Neuwahl sei für den 18. Oktober festgelegt worden. Das ursprüngliche Datum für die OB-Wahl war der 5. Juli.

Derzeit haben neben dem Amtsinhaber Uli Burchardt (CDU) noch drei weitere Kandidaten ihr Interesse bekundet: So wollen der Konstanzer Architekt Felix Müller, der von den Grünen unterstützte Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano und der Freiburger Andreas Matt neuer Rathauschef in Konstanz werden.

Laut dem Innenministerium in Stuttgart sind kommunale Wahlen im Südwesten trotz der Corona-Krise möglich. Sie würden jedoch nur erlaubt, wenn die bei Wahlen geltenden Regeln mit den Vorgaben des Infektionsschutzes vereinbar seien. Dies werde im Einzelfall geprüft.

19.10 Uhr - Maskenpflicht: Wer? Wann? Wo? Welche?

Nachdem die baden-württembergische Landesregierung den Mundschutz zur Pflicht erklärt hat, gibt es auch unter den Lesern von Schwäbische.de noch einige Fragen.

Wann gilt die Maskenpflicht? Antwort: Ab Montag, 27. April.

Wo gilt die Maskenpflicht? Antwort: In Geschäften beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personenverkehrs. Ob die Maskenpflicht auf geschlossene Räume begrenzt ist oder auch auf Wochenmärkten gilt, ist noch nicht final entschieden. Die nächsten Tage werde die Detailausarbeitung erfolgen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Warum es eine Maskenpflicht überhaupt gibt, ob sie auch für Kinder gilt, welche Masken genutzt werden sollen und welche Strafen drohen - zu allen weiteren Fragen und Antworten lesen Sie hier mehr.

