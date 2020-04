Corona-Newsblog: Die wichtigsten Meldungen im Überblick am Mittwoch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 10.686 (28.793 Gesamt - 17.045 Genesene - 1.062 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.062

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,6 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 43.659 (143.457 Gesamt - ca. 95.200 Genesene - 4.598 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 4.598

Das Wichtigste im Überblick:

Tafeln suchen nach Helfern (6.35 Uhr)

6.35 Uhr - Tafeln weiter auf der Suche nach Helfern

Die Tafeln im Südwesten sind weiter auf der Suche nach Freiwilligen, die längerfristig helfen können. Zwar hätten sich in der Corona-Krise bei allen Tafeln viele neue Helfer gemeldet, sagte Udo Engelhardt, Sprecher der Tafeln Baden-Württemberg. Nicht alle habe man aber auch einbinden können. „Für ein oder zwei Wochen rentiert sich das in vielen Fällen nicht“, sagte Engelhardt. Denn Helfer bräuchten erstmal viel Anleitung. Erfahrene Freiwillige wissen seinen Angaben zufolge zum Beispiel, welche Lebensmittel für die Tafeln geeignet sind, sie kennen die Ansprechpartner in den Supermärkten sowie die Kunden und Regeln der Tafel.

Viele Tafeln werden von älteren Ehrenamtlichen geleitet. Doch sie gehören in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe. „In der aktuellen Krise ist dieses große Kapital der Tafeln zum Risikokapital geworden“, sagte Engelhardt. Etwa 40 Prozent der 147 Tafeln im Südwesten sind derzeit geschlossen.

6.18 Uhr - Reinigungsfirmen leiden unter weniger Aufträgen in Corona-Krise

Reinigungsfirmen im Südwesten beklagen in der Corona-Krise verlorene Aufträge und große Einbußen. Laut dem Bundesverband des Gebäudereiniger-Handwerks ist etwa ein Drittel der Aufträge verloren gegangen. In Jürgen Gödeckers Reinigungsfirma in Karlsruhe sind seinen Angaben zufolge etwa 80 Prozent der Aufträge in der Krise weggebrochen. Viele seiner Kunden, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hätten, wollten jetzt nur noch einmal pro Woche statt wie vorher fünfmal von Gödecker ihre Büros reinigen lassen. Ähnliche Erfahrungen machen auch Firmen in Stuttgart und Heilbronn.

Ein Lichtblick für die professionellen Reinigungskräfte: Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge nehmen die Bürger die Arbeit der Firmen wahr und schätzen sie. 96 Prozent der Bürger halten die Arbeit der Reinigungskräfte demnach für sehr wichtig oder wichtig. Jeder Vierte findet die Arbeit wichtiger als vor der Krise. Die Umfrage hatte der Branchenverband initiiert.

Gut 700.000 Menschen arbeiten in Deutschland als Gebäudereiniger - laut dem Branchenverband ist es das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland.

Das waren die letzten Meldungen von Dienstag

21.32 Uhr - Tourismusminister Guido Wolf kündigt Millionen für Gastronomie an

Mit einem Nothilfeprogramm in Höhe von 328 Millionen Euro will Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie vor der Insolvenz in der Corona-Krise bewahren. Die „Südwest Presse“ berichtet über ein entsprechendes Konzept des Ministers. Dieses sehe nicht rückzahlbare Hilfen in Höhe von 3000 Euro pro Betrieb und weitere 2000 Euro pro rechnerischer Vollzeitstelle vor. Die Pläne müssen laut dem Bericht noch mit dem grünen Koalitionspartner abgestimmt werden.

20.14 Uhr - Konstanzer OB-Wahl wird wegen Corona-Pandemie verschoben

Die Wahl des Oberbürgermeisters in Konstanz wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Der Gemeinderat habe den 27. September als neuen Termin bestimmt, teilte die Stadt am Dienstag via Twitter mit. Eine eventuell notwendige Neuwahl sei für den 18. Oktober festgelegt worden. Das ursprüngliche Datum für die OB-Wahl war der 5. Juli.

Derzeit haben neben dem Amtsinhaber Uli Burchardt (CDU) noch drei weitere Kandidaten ihr Interesse bekundet: So wollen der Konstanzer Architekt Felix Müller, der von den Grünen unterstützte Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano und der Freiburger Andreas Matt neuer Rathauschef in Konstanz werden.

Laut dem Innenministerium in Stuttgart sind kommunale Wahlen im Südwesten trotz der Corona-Krise möglich. Sie würden jedoch nur erlaubt, wenn die bei Wahlen geltenden Regeln mit den Vorgaben des Infektionsschutzes vereinbar seien. Dies werde im Einzelfall geprüft.

19.10 Uhr - Maskenpflicht: Wer? Wann? Wo? Welche?

Nachdem die baden-württembergische Landesregierung den Mundschutz zur Pflicht erklärt hat, gibt es auch unter den Lesern von Schwäbische.de noch einige Fragen.

Wann gilt die Maskenpflicht? Antwort: Ab Montag, 27. April.

Wo gilt die Maskenpflicht? Antwort: In Geschäften beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personenverkehrs. Ob die Maskenpflicht auf geschlossene Räume begrenzt ist oder auch auf Wochenmärkten gilt, ist noch nicht final entschieden. Die nächsten Tage werde die Detailausarbeitung erfolgen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Warum es eine Maskenpflicht überhaupt gibt, ob sie auch für Kinder gilt, welche Masken genutzt werden sollen und welche Strafen drohen - zu allen weiteren Fragen und Antworten lesen Sie hier mehr.

Die wichtigsten Meldungen vom Dienstag:

Baden-Württemberg führt Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr ein. (12.09 Uhr)

Tourismusminister Wolf kündigt Millionen für Gastronomie an (20.20 Uhr)

Sozialminister Manne Lucha glaubt, dass das Stuttgarter Volksfest abgesagt wird. (12.09 Uhr)

Münchner Oktoberfest wegen Corona-Krise abgesagt. (09.08 Uhr)

In 14 Tagen wird es laut Kretschmann eine Öffnung bei Gottesdiensten und religiösen Feiern geben. (12.09 Uhr)

Krankenhäuser im Südwesten waren nicht optimal auf die Pandemie vorbereitet. (06.35 Uhr)

Konstanzer OB-Wahl wird wegen Corona-Pandemie verschoben (19 Uhr)

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

