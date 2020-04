Corona-Newsblog: Die Meldungen vom Donnerstag im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 10.440 (29.350 Gesamt - 17.807 Genesene - 1.103 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.103

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 43.643 (148.046 Gesamt - ca. 103.300 Genesene - 5.094 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.094

Söder und Kretschmann beraten heute über gemeinsames Vorgehen (6.25 Uhr)

06.25 Uhr - Söder und Kretschmann beraten über Corona-Krise

Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), beraten an diesem Donnerstag um 12 Uhr in Ulm über die Corona-Krise. Bei dem Arbeitsessen im Rathaus solle es um die nächsten Schritte gehen, hieß es vom baden-württembergischen Staatsministerium. Im Anschluss um 13 Uhr wollen sich die Regierungschefs per Liveübertragung im Internet an die Öffentlichkeit wenden.

Söder hatte sich bei seiner Regierungserklärung Anfang der Woche für eine Zusammenarbeit beider Länder ausgesprochen. „Weil wir in Bayern und Baden-Württemberg ganz eng Seite an Seite und eins zu eins gehen, weil wir eine ähnliche Entwicklung haben.“

06.18 Uhr: Umweltminister: Corona-Hilfen auch für Klimaschutz-Projekte nutzen

Die Milliarden-Hilfen für die von der Corona-Krise gebeutelte Industrie müssen nach Ansicht des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) genutzt werden, um auch den Klimaschutz voranzubringen. „Im Anschluss an die Corona-Krise brauchen wir ein Konjunkturprogramm, das steht außer Frage“, sagte der Grünen-Minister der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Und wenn man es richtig aufzieht, kann es auch eine Chance für den Klimaschutz sein.“

Es müsse gelingen, mit den Mitteln von Bund und Land der Industrie wieder auf die Beine zu helfen und gleichzeitig die drohende Klimakrise zu bekämpfen. Konjunkturprogramme könnten nach den Vorstellungen Unterstellers „sozusagen grün gestrickt“ werden und ein Gewicht legen auf Energieeffizienz, CO2-Reduktion sowie neue Technologien für die Mobilität. „Die Industrie wird froh sein, wenn es solche Konjunkturprogramme gibt, auf die man zurückgreifen kann und die bestimmte Prozesse anstoßen“, zeigte sich der Minister überzeugt. Das Ministerium arbeite derzeit Pläne aus, wie Ideen in diese Richtung umgesetzt werden könnten.

Das waren die letzten Meldungen von Mittwoch, 22. April:

22.29 Uhr - Große Geschäfte mit abgetrennter Verkaufsfläche dürfen öffnen

Mit einer begrenzten Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern dürfen ab Donnerstag auch große Geschäfte und Kaufhäuser in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die entsprechende Corona-Richtlinie für den Einzelhandel soll noch heute geändert werden.

Der Inhaber des Biberacher Modehauses Kolesch, Friedrich Kolesch: Der Händler darf von Donnerstag an wieder sein Geschäft öffnen – auf 800 seiner insgesamt rund 3000 Quadratmetern. (Foto: Helena Golz)

Bisher durften im Südwesten nur Geschäfte öffnen, die insgesamt nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Für Modehausbesitzer Friedrich Kolesch aus Biberach ist das nur gerecht. Er hatte diese Regelung schon vergangene Woche gefordert.

Hier lesen Sie mehr.

21.21 Uhr - So möchte Minister Wolf die Tourismusbranche wiederbeleben

Mit einem dreistufigen Modell möchte Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) baldige Corona-Lockerungen in der Tourismusbranche herbeiführen. „Wir verlieren, wenn wir diese Diskussion auf die lange Bank schieben. Wir brauchen einen durchdachten und realistischen Fahrplan“, sagte der Minister der „Schwäbischen Zeitung“.

Wolfs Konzept, das Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche in der Diskussion zu den weiteren Lockerungen als Diskussionsgrundlage dienen soll, sieht drei Phasen vor, die aufeinander aufbauen.

Erste Phase: Einrichtungen im Freiluftbereich sollen wieder geöffnet werden, sofern die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Hierzu zählen unter anderem Zoos, Botanische Gärten, Parks, Freiluftmuseen, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Freizeitparks.

Zweite Phase: Restaurants, Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze sowie Museen in geschlossenen Räumen sollen folgen.

Dritte Phase: Als letztes sieht das Konzept eine Freigabe von Hallen-, Frei- und Thermalbädern vor.

Geht es nach dem Tourismusministerium könnte Stufe eins bereits ab Mai greifen. Die Öffnungen der weiteren Stufen müssten dann anhand der Infektionslage und der weiteren Entwicklung entschieden werden.

20.11 Uhr - Termin für Landesgartenschau in Überlingen weiter offen

Ein Termin für die Landesgartenschau in Überlingen ist weiter offen — eine Verschiebung um ein Jahr auf das Jahr 2021 aber wahrscheinlich. Der Gemeinderat beauftragte in seiner Sitzung Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) damit, Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg aufzunehmen, wie die Organisatoren mitteilten.

Inhalt der Gespräche solle neben der Möglichkeit einer Verschiebung auf das Jahr 2021 (Beginn 9. April) auch eine Kostenbeteiligung des Landes sein. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), sicherte telefonisch eine Kostenübernahme von zwei Dritteln des prognostizierten Defizits bei einer Verschiebung auf 2021 zu.

Die Arbeiten auf dem Gelände für die Landesgartenschau in Überlingen gehen weiter, obwohl die Eröffnung wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. (Foto: Barbara Baur)

Das Land ist als Träger der Landesgartenschau Mitveranstalter. Ohne Zustimmung der Landesregierung kann die Stadt keinen neuen Termin festlegen oder andere Entscheidungen treffen.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵