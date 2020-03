Corona-Newsblog: Das sind die Entwicklungen von Montag, 9. März, im Überblick

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region (Stand: Montag, 19 Uhr)

Infizierte insgesamt: 1112 (RKI), 1176 (WHO)

Geheilte insgesamt: 18 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (WHO)

Todesfälle: 2 (WHO)

Baden-Württemberg: 234 (Ministerium)

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

22 Uhr: Italien weitet Sperr-Maßnahmen auf ganzes Land aus - Skiorte geschlossen

Die italienische Regierung weitet Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte am Montag. Es gebe keine Zeit zu verlieren, die Reise- und Versammlungsfreiheit ist damit im ganzen Land eingeschränkt. Regierungschef Giuseppe Conte rief am Montagabend dazu auf, landesweit auf Reisen zu verzichten.

Er kündigte zudem ein Versammlungsverbot an, das am Dienstag durch ein Dekret in Kraft gesetzt werden soll. Zudem sind sämtliche Mannschaftssportwettbewerbe bis zur Fußballserie A hinauf ausgesetzt.

Außerdem wurde am Montag die Schließung aller Skiorte des Landes beschlossen. Der Skibetrieb soll nach Angaben der Regierung bereits am Dienstag eingestellt werden.

Das Land kämpft gegen eine rapide steigende Zahl von Infizierten und Toten durch die Covid-19-Lungenkrankheit. Mittlerweile haben sich fast 10 000 Menschen angesteckt, mehr als 460 sind gestorben.

21 Uhr: 30 Mitarbeiter der Freiburger Uniklinik in Quarantäne

Die Uniklinik in Freiburg rät derzeit dringend von Krankenbesuchen ab, nachdem sich ein Patient bei einem erkrankten Besucher mit Corona infiziert hat. Das meldet die Badische Zeitung. 30 Mitarbeitenr der Klinik müssen nun in Quarantäne.

20.30 Uhr: Kein Bundesliga-Spiele im Free-TV wegen Corona -Ryanair streicht Italienflüge

Die Übertragung von Spielen der Fußball-Bundesliga aufgrund der Coronavirus-Epidemie im Free-TV ist für den Pay-TV-Sender Sky im Augenblick nicht denkbar. „Das geben die Verträge in dieser Form nicht her“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Düsseldorfer Rheinischen Post. In der englischen Premier League wurde über ein ähnliches Modell im Fall von Geisterspielen spekuliert.

Sollte es zu Spielen ohne Fans kommen, werde man den Austausch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) suchen, betonte Sky. Ohne die Zustimmung der DFL sei es auf keinen Fall möglich: „Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, kann es natürlich sein, dass man in den Austausch miteinander kommt.“

Die irische Billig-Airline Ryanair kürzt wegen des neuartigen Corona-Erregers weiter die Flugpläne von und nach Italien. Das stark reduzierte Angebot gelte vom späten Donnerstagabend an (Mitternacht) bis zum 8. April, teilte die Airline am Montag in Dublin mit. Betroffen seien internationale Flüge von und nach Bergamo, Malpensa, Venedig, Parma, Rimini und Treviso. Vom späten Dienstagabend an bis 8. April werden zudem alle Inlandsflüge von und nach Bergamo, Malpensa, Parma und Treviso eingestellt.

Die Maßnahmen sind laut Ryanair eine Reaktion auf die Vorsichtsmaßnahmen der italienischen Regierung. Alle betroffenen Fluggäste seien über die Änderungen informiert worden. Italien hat die höchste Zahl an nachgewiesenen Covid-19-Toten nach China. Die Region Lombardei und 14 andere Provinzen wurden zu Sperrzonen erklärt. Es gibt im Land fast 10 000 Infizierte und über 460 Tote.

20 Uhr: Vierter bestätigter Infektionsfall im Ostalbkreis

19.00 Uhr: Zahl der Infizierten im Land steigt auf 234 -Empfehlung für Pendler aus dem Südelsass

Am späten Montagnachmittag (9. März) wurden dem Ministerium für Soziales und Integration vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg insgesamt 35 neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Betroffen sind die Landkreise Heilbronn (6 Fälle), Schwäbisch Hall (1 Fall), Esslingen (2 Fälle), Calw (2 Fälle), Emmendingen (1 Fall), Tübingen (1 Fall), Ludwigsburg (1 Fall), Breisgau-Hochschwarzwald (1 Fall), der Ortenaukreis (5 Fälle), der Rhein-Neckar-Kreis (3 Fälle), der Main-Tauber-Kreis (1 Fall), der Neckar-Odenwald-Kreis (1 Fall), der Hohenlohekreis (1 Fall) und der Ostalbkreis (1 Fall) sowie die Städte Freiburg (4 Fälle), Mannheim (2 Fälle), Stuttgart (1 Fall) und Ulm (1 Fall).

Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit auf insgesamt 234.

Auf die Schulen und viele Arbeitgeber in Baden kommen wegen der stark steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen personelle Probleme zu. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium in Stuttgart empfiehlt all denen, die aus dem südelsässischen Département Haut-Rhin zur Schule oder zur Arbeit nach Baden-Württemberg pendeln, nach Möglichkeit zunächst für zwei Wochen zu Hause zu bleiben. Das Regierungspräsidium Freiburg sagte vorläufig alle grenzüberschreitenden Veranstaltungen und Termine ab.

Laut Ministerium ermitteln die Franzosen keine Kontaktketten mehr bei infizierten Patienten. Das Département Haut-Rhin ist eine von zwei elsässischen Regionen und bislang vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuft. Rund 46 000 Berufstätige pendeln täglich aus dem gesamten Elsass ins Badische zur Arbeit, in der Gegenrichtung sind es 2000.

18.30 Uhr: 78-Jähriger in Gangelt, Kreis Heinsberg, an Herzversagen gestorben

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, hat am Montagabend auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass in Heinsberg 323 Coronainfizierte Fälle und 15 stationär aufgenommene Personen vorliegen. Landrat Pusch erwarte weitere Fälle und sagte: "Jeder Tote ist einer zu viel".

Unter den stationären Fällen befänden sich vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, aber keine Kinder. Fünf Personen lägen auf der Intensivstation. Eine Person, die sich im kritischen Zustand befunden habe, sei wieder auf dem Weg der Besserung. Im Kreis erlebe er eine Welle der Solidarität.

In Essen ist eine 89-jährige Frau gestorben.

18 Uhr: Erste bestätigte Infektionen in Ravensburg und Isny

In Ravensburg gibt es jetzt den ersten bestätigten Coronafall, und auch in Isny wurden zwei Menschen positiv getestet. Das hat das Landratsamt Ravensburg am frühen Montagabend mitgeteilt. Es handle sich um „Personen mittleren Alters“, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, so Pressesprecher Franz Hirth weiter.

17.50 Uhr: Alle Schulen in Biberach wieder geöffnet

Die Grundschule Warthausen soll am Dienstag wieder öffnen. Das Landratsamt Biberach hat keine Bedenken gegen eine Öffnung, das teilt die Behörde mit. Die Sophie-La-Roche-Schule war zusammen mit zahlreichen anderen Schulen in der Region vorsorglich geschlossen worden, bis Tests in Zusammenhang mit dem ersten Coronavirusfall im Landkreis vorlagen.

17.25 Uhr: Das sind die bisher bekannten Unterschiede zwischen Corona- und Influenzavirus

Bei der Diskussion um Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie wird oft die Grippe zum Vergleich herangezogen, an der allein in Deutschland in dieser Saison nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bereits mehr als 200 Menschen gestorben sind.

Schwäbische.de erklärt, warum Covid-19 und Influenza nur manches gemeinsam haben (plus).

16.55 Uhr: Dritter positiv getesteter Fall in Vorarlberg

Auch die Frau des gestern positiv bestätigten Coronafalles aus Dornbirn wurde positiv auf das Virus getestet. Das ist damit der dritte Covid-19-Fall in Vorarlberg, informiert die Landessanitätsdirektion. Auch hier ist die Erhebung der Kontaktpersonen im Gange. Wie bereits seit gestern bekannt, befindet sich die gesamte Familie bereits in Quarantäne.

16.35 Uhr: Landrat aus Heinsberg meldet ersten Todesfall - Stadt Essen meldet Tod einer 89-Jährigen

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte die Information. Der Landrat des Kreises Heinsberg will am Abend Einzelheiten bekanntgeben.

Einen zweiten Todesfall hat die Stadt Essen kurz nach der Nachricht aus Heinsberg vermeldet. Dort starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt wurde.

Der Allgemeinzustand der Patientin war laut der Stadt Essen zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme bereits stark eingeschränkt. Der gesundheitliche Zustand der 89-Jährigen habe sich seitdem weiter verschlechtert. Heute sei sie gegen Mittag an einer Lungenentzündung gestorben.

16.15 Uhr: Weitere Person in Ulm infiziert

Die Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm steigt auf insgesamt acht Personen. Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Montag mitteilt, wurde eine weitere Person aus Ulm ebenfalls positiv getestet.

Bei der 34-jährigen Frau handelt es sich demnach um eine Urlaubsrückkehrerin aus Südtirol. Die Familie - insgesamt drei Personen - befindet sich in häuslicher Isolierung.

16.05 Uhr: Schulen in Erbach auch am Dienstag geschlossen

Das Schulzentrum Erbach bleibt auch am Dienstag geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitteilt, bestehen die Verdachtsfälle bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus weiterhin. Das konkrete Testergebnis werde erst in den Abendstunden am Montag erwartet.

Vorsorglich sollen deshalb die Schulen und Einrichtungen am Schulzentrum in Erbach auch am Dienstag geschlossen bleiben. Dies betreffe unverändert folgende Einrichtungen am Schulzentrum: Grundschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, Musikschule, Mensa, sowie die Kernzeitbetreuung.

15.45 Uhr: Auch Zecher Grundschule vorerst geschlossen

Wegen des Coronavirus bleibt auch die Grundschule in Zech zunächst bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Grund ist eine erkrankte Lehrkraft.

Die Lehrkraft hat sich laut Mitteilung des Landratsamts möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Das Landratsamt hat deshalb entschieden, auch diese Schule zunächst bis zu schließen, um die Infektionskette zu unterbrechen und Kontaktpersonen zu ermitteln.

Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, äußert sich bei einer Pressekonferenz im Bundesministerium für Bildung und Forschung zu Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. (Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa)

15.35 Uhr: Präsident vom Paul-Ehrlich-Institut spricht von Impfstoff im kommenden Jahr

Klaus Cichutek hat auf einer Pressekonferenz in Berlin einen Ausblick über die aktuelle Forschung an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gegeben. "Derzeit richtet sich die weltweite Forschung auf die Entwicklung eines Impfstoffs aus", sagte Cichutek am Montagnachmittag.

Die internationale Zusammenarbeit verlaufe in diesem Bereich sehr gut. Wann genau ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 bereit steht, konnte Cichutek noch nicht sagen, er rechne allerdings damit, dass 2021 ein Mittel zur Verfügung steht.

"Das hängt auch davon ab, wie die Tests in der ersten Phase verlaufen und ob dort eine Immunantwort auf den Stoff auftritt", sage Cichutek. Dann könne man in die nächsten Testphasen (bis zu drei) einsteigen.

Sollte ein Impfstoff bereit stehen, könne dieser auch in größeren Mengen bereitgestellt werden. Dazu seien die Unternehmen in der Lage. "Wir dürfen diesen Prozess mit Blick auf die Qualität des Impfstoffs allerdings nicht unnötig beschleunigen", warnte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Berlin.

15.20 Uhr: Heidenheims Oberbürgermeister arbeitet nach Südtirol-Reise im Homeoffice

Seit seiner Rückkehr am Samstag aus dem Urlaub in Südtirol erledigt Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg seine Arbeit am heimischen Schreibtisch. Er hat alle Termine abgesagt.

Für ihn gilt dasselbe wie für alle anderen Rückkehrer aus einem festgelegten Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat bestimmt, dass diese Personen unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben sollen.

15.10 Uhr: Wie verhalte ich mich korrekt im Corona-Fall?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte auf der Bundespressekonferenz am Montag, dass "jeder Bürger mithelfen kann, die Ausbreitung zu verlangsamen." Das sei aktuell das oberste Ziel der Bundesregierung. Wie Sie sich schützen können, finden Sie hier.

15 Uhr: Gesundheitsministerium Baden-Württemberg folgt Empfehlungen Spahns

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha unterstützt die Linie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den zuständigen örtlichen Behörden zu empfehlen, Veranstaltungen ab einer Größe von mehr als 1000 Personen vorsorglich abzusagen.

"Im Sinne des vorsorglichen Gesundheitsschutzes sind solche drastischen Maßnahmen notwendig", sagte Lucha am Montag in Stuttgart. "Wir erleben zurzeit eine sehr dynamische Lage. Zwar sind wir in Baden-Württemberg noch in der glücklichen Situation, nahezu alle Infektionsketten zurückverfolgen und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen zu können."

In nächster Zeit werde allerdings vermehrt mit eingetragenen Infektionen aus Italien und dem angrenzenden Frankreich nach Baden-Württemberg zu rechnen sein. "Vor diesem Hintergrund und im Sinne des vorsorglichen Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung werden wir uns den Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn anschließen und den zuständigen örtlichen Behörden empfehlen, die Veranstalter entsprechend zu beraten", so Lucha weiter.

Nach intensiven Gesprächen mit dem VfB Stuttgart sowie der Stadt Stuttgart am Montagvormittag wird das Spiel VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld am heutigen Montag noch stattfinden. "Ausschlaggebend hierfür waren bei der sorgfältigen Abwägung der Güter vor allem polizeiliche Aspekte und Fragen der Sicherheit", sagte Lucha.

Viele auswärtige Fans seien schon auf dem Weg nach Stuttgart gewesen. "Wir werden dennoch ab heute einen rigorosen Cut machen", so der Minister weiter. Es mache keinen Sinn, dass jedes Bundesland unterschiedlich mit den Empfehlungen aus dem Bund umgeht. Daher hofft Lucha, dass die anderen Bundesländer genauso verfahren.

14.30 Uhr: Ausnahmegenehmigungen für einzelne Arbeitszeitregelungen möglich

Das Landeswirschaftsministerium hat auf Wunsch des Handelsverbands Baden-Württemberg entschieden, dass in den kommenden Wochen Ausnahmegenehmigungen von Arbeitszeitregelungen erteilt werden können. Das teilte das Ministerium mit.

"Wir eröffnen vorsorglich und vorübergehend Ausnahmegenehmigungen von den Arbeitszeitregelungen, damit die Bürgerinnen und Bürger weiterhin jederzeit und uneingeschränkt ihr gewohntes Sortiment vorfinden", sagt Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Seit dem Auftreten des Coronavirus beobachte das Ministerium vor allem bei Lebensmittel- und Drogeriemärkten eine ungewöhnlich hohe Nachfrage bestimmter Artikel. Dies führe dazu, dass die betroffenen Märkte bei der Kommissionierung der Ware in den Lagern und beim Befüllen der Regale im Markt teils nicht schnell genug hinterherkommen.

Wenn es beispielsweise zum Auffüllen von Regalen erforderlich ist, können die Betriebe eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Die zuständigen Behörden können bei Bedarf erlauben, dass ausnahmsweise die tägliche Höchstarbeitszeit überschritten oder auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden darf. Die Regelung gilt befristet bis zum 30. April.

14.15 Uhr: Unternehmen in Baden-Württemberg rechnen mit hohem Umsatzeinbruch

Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zeigt, dass Unternehmen im Land wohl stärker von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen seien als in ganz Deutschland. Mehr als ein Viertel der Unternehmen in Baden-Württemberg erwartet in diesem Jahr in Folge der Corona-Situation einen Umsatzrückgang von über zehn Prozent.

Das ergibt die vorläufige Auswertung einer Umfrage des DIHK unter mehr als 10 000 Betrieben aus allen Regionen und Branchen, an der auch etwa 850 Unternehmen aus Baden-Württemberg teilgenommen haben. Derzeit ist die Betroffenheit von Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus in der Südwest-Wirtschaft etwas höher als in Deutschland insgesamt.

Jens Spahn (rechts), Bundesgesundheitsminister, Christian Drosten (Mitte), Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, und Lothar H. Wieler (links), Präsident des Robert Koch-Instituts, äußern sich in der Bundespressekonferenz zur Ausbreitung des Coronavirus. (Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa)

Über 56 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg spüren bereits Auswirkungen des Coronavirus auf ihre Geschäfte, während es in Deutschland insgesamt knapp 52 Prozent sind. „Unsere exportorientierte Wirtschaft war natürlich recht schnell von Problemen bei Lieferketten und Geschäftsreisen betroffen“, sagt Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags.

Laut Umfrage melden 43 Prozent der befragten Unternehmen in Baden-Württemberg, dass sie ihre Reisetätigkeiten einschränken und knapp 38 Prozent sagen Messen und Veranstaltungen ab als Schutzmaßnahmen.

13.55 Bundespressekonferenz mit Gesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler

Auf der Bundespressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland haben sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn als auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler betont, wie wichtig es ist, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Folgendes sagte Jens Spahn:

"80 Prozent der Erkrankungen verlaufen milde bis symptomfrei und das Risiko für Menschen unter 50 ist gering ."

." "In seltenen Fällen ruft Covid-19 Lungenentzündungen hervor, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Deutschland ist gut mit Intensivbetten ausgestattet und dennoch müssen wir verhindern, dass das Gesundheitssystem bei einer unkontrollierten Verbreitung überlastet wird."

und dennoch müssen wir verhindern, dass das Gesundheitssystem bei einer unkontrollierten Verbreitung überlastet wird." " Jeder Bürger kann und muss mithelfen, die Ausbreitung zu verlangsamen . Dafür brauchen wir Regeln, wie der Alltag angepasst werden soll. Daran arbeiten wir im Bundestag und der Regierung mit Hochdruck."

. Dafür brauchen wir Regeln, wie der Alltag angepasst werden soll. Daran arbeiten wir im Bundestag und der Regierung mit Hochdruck." "Auf was können wir eine Zeit lang, über mehrere Wochen verzichten ? Es ist zum Beispiel leichter, auf ein Konzert, einen Klub-Besuch oder ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit, in die Kita oder die Schule."

? Es ist zum Beispiel leichter, auf ein Konzert, einen Klub-Besuch oder ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit, in die Kita oder die Schule." "Ein Impfstoff ist noch in weiter Ferne. Das Virus ist noch nicht abschließend bekannt."

"Über 60-Jährige sollten sich gegen Pneumokokken impfen lassen. Das ist sowieso empfohlen, dient allerdings zum weiteren Schutz gegen Viren, die die Lunge befallen."

Eine Mitarbeiterin eines Krankenhauses nimmt während eines Pressetermins zum Start einer "Drive-In"-Teststation für den Coronavirus eine Probe vom Sprecher des Landratsamts Esslingen, Peter Keck. (Foto: Marijan Murat / dpa)

Lothar Wieler pflichtete dem Gesundheitsminister bei, dass jeder dabei mithelfen müsse, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. So soll das Gesundheitssystem intakt gehalten werden. Seine Hauptaussagen im Überblick:

"Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in welchem Zeitraum infizieren werden und wie diese Fälle verlaufen. Allerdings wird es auch in Deutschland Covid-19-Tote geben."

geben." "Wir müssen alles dafür tun, dass schwere Fälle nicht alle auf einmal auftreten , um das Gesundheitssystem intakt zu halten. 20 Prozent der Fälle werden schwerer verlaufen und müssen in einem Krankenhaus behandelt werden."

, um das Gesundheitssystem intakt zu halten. 20 Prozent der Fälle werden schwerer verlaufen und müssen in einem Krankenhaus behandelt werden." "Die Vorbereitungen müssen jetzt abgeschlossen sein . Arztpraxen, Kliniken und Altenheime müssen mit Covid-19-Erkrankungen umgehen können."

. Arztpraxen, Kliniken und Altenheime müssen mit Covid-19-Erkrankungen umgehen können." "Medizinische Angestellte müssen sich besonders schützen, damit sie nicht für die Versorgung ausfallen."

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, klärte über die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen Tage auf.

"Es gibt eine neue Studie aus den USA , aus der wir herauslesen können, dass wir wohl direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen."

, aus der wir herauslesen können, dass wir wohl direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen." "Nach dem amerikanischen Modell scheinen Saisonverläufe die Ausbreitung des Coronavirus kaum zu beeinflussen."

13.10 Uhr: Häusliche Quarantäne - Eine Betroffene berichtet exklusiv über täglichen "Wahnsinn"

Eine Frau aus der Region Ulm erlebt nach ihrem Skiurlaub eine böse Überraschung. Im exklusiven Tagebuch auf Schwäbische.de schildert die 43-Jährige ihre Erlebnisse in einer außergewöhnlichen Situation: häusliche Quarantäne - die Familie darf wegen Verdachts auf eine Corona-Infektion nicht mehr das Haus verlassen - ein Ende? Nicht absehbar.

12.40 Uhr: In Ägypten an Corona verstorbener Deutscher ist Hamburger Feuerwehrmann

Bei dem in Ägypten gestorbenen ersten deutschen Corona-Toten handelt es sich um einen Mitarbeiter der Hamburger Feuerwehr. Das bestätigte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde der Hansestadt am Montag. Demnach arbeitete der 60-Jährige dort bei der Feuerwehr, wohnte allerdings in Schleswig-Holstein. Der Mann war am Wochenende in Hurghada am Roten Meer in einem Krankenhaus gestorben.

12.10 Uhr: Dortmunder Spiel in Paris ohne Zuschauer

Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain wird wegen der Covid-19-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden.

Das entschied die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt in Übereinstimmung mit den vom nationalen Krisenstab beschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus.

12 Uhr: Veranstalter in Baden-Württemberg beraten über Absagen

Im Lauf des Montags werden wichtige Entscheidungen unter anderem im Sport und in der Kultur erwartet. Unter anderem will der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart entscheiden, ob das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld am Abend (20.30 Uhr) mit Zuschauern ausgetragen wird oder als „Geisterspiel“ vor leeren Rängen.

Am Vorabend hatte der Verein mitgeteilt, eine Absage sei nicht geplant. Auch andere Veranstalter wie die Staatsoper in Stuttgart und das Festspielhaus in Baden-Baden wollen im Lauf des Tages über mögliche Einschränkungen beraten.

11.15 Uhr: Ravensburg richtet zentrale Anlaufstelle für Verdachtsfälle ein

Die Ravensburger Kreisärzteschaft hat in Zusammenarbeit mit der Oberschwabenklinik und der Notfallpraxis Ravensburg eine zentrale Anlaufstelle für begründete Coronavirus-Verdachtsfälle eingerichtet.

Sie soll Krankenhäuser und Hausarztpraxen entlasten. In letzteren gibt es zum Teil keine Schutzkleidung. Kreisärzteschaftsvorsitzender Hans Bürger und Stefan Schäfer, die die Idee hatten, hoffen, dass sich möglichst viele niedergelassene Ärzte freiwillig beteiligen.

Die Anlaufstelle soll täglich besetzt werden und ist erstmals am Montag geöffnet. Niedergelassene Haus-und Fachärztinnen bleiben allerdings erste Ansprechpartner.

Wer Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatte oder aber nach Aufenthalt in einem Risikogebiet typische Krankheitssymptome zeigt, kann sich dort testen lassen, nachdem der jeweilige Hausarzt das befürwortet hat. Die Abstriche sollen täglich von 15 bis 18 Uhr genommen werden.

11 Uhr: Freie Wähler Neu-Ulm kritisieren Gesundheitsamt

Die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag Neu-Ulm kritisiert das Gesundheitsamt und Landrat Thorsten Freudenberger. In einem Brief bemängelt der Fraktionsvorsitzende Kurt Baiker, das Gesundheitsamt sei seit Freitagmittag nicht mehr erreichbar gewesen.

Anrufer hätten demnach nur die Bandansage mit dem Hinweis gehört, dass die Bürozeit am Freitag um 12.30 Uhr endet und dass in dringenden Fällen der Notruf unter der Nummer 112 erreichbar sei.

Es könne doch nicht sein, dass sich das Gesundheitsamt in der größten Infektionskrise seit Jahrzehnten einfach ins Wochenende verabschiede, schreibt Baiker. Auf diese Problematik seien die Freien Wähler von mehreren Bürgern angesprochen worden.

10.40 Uhr: "Corona-Test-Drive-Ins" im Landkreis Esslingen ab Montag geöffnet

Einwohner des Landkreises, die aufgrund ihrer Symptome befürchten, am Coronavirus erkrankt zu sein, können ab Montag auf telefonische Weisung ihres Hausarztes zu einem der beiden neu eingerichteten Corona-Abstrichzentren mit dem Pkw fahren und dort einen Abstrich entnehmen lassen.

Hier wird das Prinzip des „Drive-In“ verwendet. Ärzte und Helfer sind mit Schutzkleidung ausgestattet und entnehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Die Personen verlassen an den jeweiligen Teststationen ihre Autos nicht und kommen somit auch nicht mit Gegenständen oder anderen Personen in Kontakt.

Im Bodenseekreis wurde ein Corona-Testzentrum eingerichtet

Die Verfahrensweise hat sich schon in Südkorea als sinnvoll erwiesen. Dort haben Ärzte bei Verdachtsfällen auch direkt am Auto die Menschen getestet. Und auch in Deutschland, wie beispielsweise in Hessen hat sich diese Methode bewährt. Bis das Testergebnis da ist, müssen die Patienten in häuslicher Quarantäne bleiben.

Am Wochenende hat auch der Bodenseekreis ein Corona-Testzentrum (CTZ) eingerichtet. Angeregt von der Kassenärztlichen Vereinigung hat der Landkreis dieses Zentrum in Nachbarschaft zum Oberteuringer Sportplatz eingerichtet, um die Arztpraxen und Kliniken im Kreis zu entlasten.

Händewaschen gehört zu den Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Zahlreiche Organisatoren im Raum Wangen sagen überdies geplante Veranstaltungen ab. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

10 Uhr: Dax bricht zum Handelsstart um acht Prozent ein - auch wegen Corona

Der dramatische Ausverkauf an den Börsen geht weiter. Zu den Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie kommt die Furcht vor einem Ölpreiskrieg. Händler sprachen angesichts des Börsencrashs von einem "schwarzen Montag".

Der Dax sackte gleich zum Handelsstart deutlich unter die Marke von 11 000 Punkten. Im frühen Handel sackte der deutsche Leitindex mit über 900 Punkten oder 8,04 Prozent ab. Bei 10 614,07 Punkten erreichte er den tiefsten Stand seit Anfang 2019.

Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat. Thomas Altmann, Portfolio Manager bei QC Partners

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte am Montag 6,80 Prozent auf 23 068,82 Punkte ein. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, fiel um 5,66 Prozent auf 3049,06 Zähler. Zuvor waren die Börsen in Asien eingebrochen. Der japanische Leitindex Nikkei verlor gut 5 Prozent.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem "regelrechten Blutbad. Zum Kampf gegen Corona kommt jetzt noch der Ölkrieg dazu", sagte er. "Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat." Die Kurse von Bundesanleihen stiegen dagegen deutlich, und auch der Euro legte zu, denn auch er gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

09.20 Uhr: Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt

Die italienische Kirchengemeinde Ulm/Neu-Ulm hat den für Karfreitag, 10. April, durch Ulm und Neu-Ulm geplanten „Lebendigen Kreuzweg“ abgesagt - „aufgrund der Vorsorge für das Coronavirus“, heißt es aktuell auf der Internetseite der Mission. Weitere Meldungen aus den Landkreisen.

Alb-Donau-Kreis

Biberach

Ostalb

Lindau

08.55 Uhr: Bundesligaspiele könnten vor leeren Rängen ausgetragen werden

Wegen der Coronakrise wird das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch nach den Worten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) voraussichtlich nicht vor Publikum im Stadion stattfinden. „Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden, nicht ich“, sagte Laumann am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Laumann sagte, bei der Bundesliga sei es auch wichtig, dass man nicht einzelne Vereine bestrafe, sondern dass man dies in der Gesamtheit sehe. „Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

08.20 Uhr: Hamsterkäufe wegen Coronavirus bereiten Tafeln Probleme

Die Hamsterkäufe wegen des Coronavirus haben bei den Tafeln in Deutschland eine schlechtere Versorgung mit Lebensmitteln zur Folge. Mehrere Tafeln hätten zuletzt deutlich weniger Lebensmittel für die Weiterverteilung an Bedürftige erhalten, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Wegen der Vorratskäufe durch viele Kunden bleibe den Supermärkten am Ende weniger Ware, die sie den Tafeln spenden könnten.

Laut Brühl mussten die Tafeln daher in den vergangenen Tagen „stark improvisieren“ und konnten weniger Lebensmittel ausgeben. Der Verbandschef appellierte an all jene, die Hamsterkäufe getätigt haben: „Wer merkt, dass er doch zu viele lang haltbare Vorräte gekauft hat, kann sich gerne an die Tafel in seiner Stadt wenden.“

6.50 Uhr: NRW will Spahns Empfehlungen umsetzen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verkündete am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“, dass er die Vorgabe von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) umsetzen werde. Spahn hatte am Nachmittag den Gesundheitsämtern empfohlen, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst abzusagen.

Was am Wochenende wichtig war