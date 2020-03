Corona-Newsblog am Wochenende: 15 Millionen Italiener stehen unter Quarantäne - 85 Tests in Biberach negativ

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Infizierte insgesamt: 847 (RKI und WHO)

Geheilte insgesamt: 18 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (WHO)

Baden-Württemberg: 182 (Ministerium)

Sonntag, 13.30 Uhr: 240.000 Schutzmasken hängen an Schweizer Grenze fest

Das deutsche Ausfuhrverbot für Schutzkleidung zum Kampf gegen das neue Coronavirus hat laut einem Medienbericht zu diplomatischen Spannungen mit der Schweiz geführt.Laut „NZZ am Sonntag“ wird derzeit ein Lastwagen eines Schweizer Unternehmens von deutschen Zollbehörden daran gehindert, in die Schweiz zu fahren. Der Lastwagen sei mit 240.000 Schutzmasken beladen.

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch ein Ausfuhrverbot für medizinische Schutzausrüstung erlassen. Da die Schweiz kaum medizinisches Verbrauchsmaterial produziert, wurde sie hart von der Maßnahme getroffen. Laut „NZZ am Sonntag“ kaufen deutsche Unternehmen große Mengen an Schutzausrüstung unter anderem in China, von denen Teile an Schweizer Firmen weiterverkauft werden.

Dieser Vertriebsweg ist aber nun unterbrochen. Wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) der „NZZ am Sonntag“ mitteilte, habe die Eidgenossenschaft den deutschen Botschafter vorgeladen und sei auch bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden. „Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierten Sendungen umgehend freizugeben“, zitiert die Zeitung aus einer Antwort des Seco.

Sonntag, 12.10 Uhr: Zahlreiche Biberacher Schulen dürfen wieder öffnen

Alle bisherigen Testergebnisse, die im Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Coronafall im Kreis und für Schulen und Kindergärten relevant sind, sind negativ. Das teilte das Landratsamt Biberach am Sonntag mit. Insgesamt wurden 85 Personen, darunter 41 Kinder und Jugendliche, getestet. Sie haben an einer Familienfreizeit in Südtirol teilgenommen. Testergebnisse stehen noch aus für die Karl-Arnold-Schule Biberach, die Grundschule Warthausen und das Gymnasium Bad Waldsee. Sie werden im Laufe des Montags erwartet. Diese Schulen dürfen am Dienstag wieder öffnen.

Sonntag, 11.10 Uhr: Spahn will Meldepflicht für negative Fälle

Angesichts zunehmender Corona-Infektionen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Deutschland eine Meldepflicht für alle Corona-Tests einführen. „Bislang müssen nur Tests gemeldet werden, bei denen das Coronavirus gefunden wird“, sagte er „Bild am Sonntag“. „Künftig sollen auch Tests gemeldet werden, bei denen keine Infektion gefunden wird.“ Dies helfe, die Lage besser einzuschätzen.

Außerdem fordert er ein europäisches Robert-Koch-Institut. „Die europäische Seuchenbehörde ECDC ist viel zu klein, um Epidemien wie diese vernünftig begleiten zu können“, sagte Spahn. Sie benötige einen größeren Etat und mehr Handlungsmöglichkeiten. „Wir brauchen eine Art europäisches Robert-Koch-Institut“, sagte Spahn.

Sonntag, 09.00 Uhr: 15 Millionen Italiener stehen unter Quarantäne

Wegen der Coronavirus-Epidemie stehen in Italien nun rund ein Viertel der Bevölkerung unter Quarantäne. Die Regierung in Rom erließ am Sonntag ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für Gebiete in Norditalien mit insgesamt mehr als 15 Millionen Einwohnern, zu denen auch die Wirtschaftsmetropole Mailand und der Touristenmagnet Venedig gehören. Während in China die Zahl der Neuinfektionen erneut zurückging, breitete sich das Virus in anderen Weltregionen weiter aus.

Ein Soldat mit Atemschutzmaske hält an einer Straßensperre vor der roten Zone von Turano Lodigiano in Italien eine Winkerkelle in die Höhe. (Foto: Claudio Furlan / dpa)

Mit rund 5900 nachgewiesenen Infektionen und mehr als 230 Todesopfern ist Italien das am schwersten von der Epidemie betroffene Land Europas. Am Samstag begann die Regierung damit, Ärzte aus dem Ruhestand zu holen. Insgesamt sollen 20.000 neue Mitarbeiter für das Gesundheitssystem rekrutiert werden, vor allem Krankenschwestern und -pfleger.

Sonntag, 08.30 Uhr: Experte: Hamster-Käufe sind nicht sinnvoll

Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus legen viele Menschen auch in Deutschland derzeit Vorräte an — nach Ansicht eines Experten ist das allerdings nicht notwendig. Angesichts des Coronavirus „macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Lagerbestände anzuschaffen“, sagte der Referatsleiter in der Abteilung für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement im baden-württembergischen Innenministerium, Michael Willms, in Stuttgart.

Zwar könnten Bilder von leeren Supermarktregalen Versorgungsengpässe suggerieren. „Die gibt es aber de facto nicht. Es muss keiner befürchten, in nächster Zeit in einen Mangel von Bedarfsgegenständen zu kommen.“

In Australien sind Produkte, wie Toilettenpapier und Lebensmittelkonserven, während des Anstiegs der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ausverkauft. (Foto: Florent Rols / /SOPA Images via ZUMA Wire/dpa)

Willms vermutet zwei Gründe hinter den Hamsterkäufen, von denen der Handel zum Teil berichtet. „Auf der einen Seite ist das ein Stück weit Psychologie, dass die Menschen sich sicher fühlen, wenn sie was tun können“, sagt der Experte.

Zudem hätten viele Menschen Bilder von Ausgangssperren etwa in China im Kopf, was das Verhalten auslöse. Aber selbst wenn jemand in Deutschland wegen möglicher Infektion in Quarantäne müsse, werde für ihn gesorgt — entweder durch das soziale Umfeld oder auch die Gemeinde. „Es muss keiner befürchten, in einer häuslichen Isolation von der Außenwelt, Nahrungsmitteln und Bedarfsgegenständen abgeschnitten zu sein.“

Samstag, 21.40 Uhr: 12 weitere Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

Insgesamt zwölf weitere Fälle wurden dem Ministerium für Soziales und Integration am Samstagabend gemeldet. Unter anderem aus Biberach (ein Fall) und dem Alb-Donau-Kreis (ein Fall). Bei allen Personen handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um Reiserückkehrer aus der Region Südtirol. Die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt damit auf 182.

Samstag, 16 Uhr: Bodenseekreis richtet Corona-Testzentrum ein

Der Bodenseekreis richtet aktuell ein Corona-Testzentrum (CTZ) ein. Um die Arztpraxen und Kliniken im Kreis zu entlasten, soll dort bei Personen mit begründetem Verdacht auf eine Corona-Infektion der Rachenabstrich für den Labortest gemacht werden. Hausärztliche Praxen, die Kliniken und das Gesundheitsamt überweisen diese Personen direkt ins CTZ. Von hier aus werden die Proben ins Labor zur weiteren Diagnostik geschickt.

Samstag, 15 Uhr: 54 weitere Covid-19-Fälle in Baden-Württemberg

Am Samstagnachmittag (7. März) wurden dem Ministerium für Soziales und Integration vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg insgesamt 54 neue bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Betroffen sind die Landkreise Main-Tauber (21 Fälle, alle Rückkehrer einer Reisegruppe aus Südtirol), Heilbronn (6 Fälle), Esslingen (2 Fälle), Emmendingen (2 Fälle), Heidenheim (2 Fälle), Breisgau-Hochschwarzwald (1 Fall), Göppingen (1 Fall), Konstanz (1 Fall) und Biberach (1 Fall) sowie der Ortenaukreis (4 Fälle), der Rhein-Neckar-Kreis (3 Fälle), der Schwarzwald-Baar-Kreis (1 Fall), der Enzkreis (1 Fall) und die Städte Stuttgart (4 Fälle), Heidelberg (3 Fälle) und Mannheim (1 Fall). Die Zahl der Infizierten im Land steigt damit auf 170.

Samstag, 13 Uhr: Dritter Coronafall im Landkreis Biberach bestätigt

Einen weiteren bestätigten Coronafall gibt es im Landkreis Biberach (Stand 7. März 2020, 12.30 Uhr). Es handelt sich um eine 46-jährige Frau aus dem Kreisgebiet, die in Südtirol war und seit 5. März leichte Symptome aufweist.

Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit die Kontaktpersonen. Im Landkreis Biberach gibt es demnach drei bestätigte Fälle, die nach ersten Erkenntnissen nicht in Verbindung zueinanderstehen.

Samstag, 12 Uhr: Technische Schule Aalen: Fünf Lehrer sollen daheim bleiben

An der Technischen Schule Aalen, die unter anderem das Technische Gymnasium und das Berufskolleg unter ihrem Dach vereint, sind aktuell fünf Lehrer freigestellt. Schulleiter Bernhard Wagner sagte auf Anfrage von Schwäbische.de, die betreffenden Lehrer hätten die Faschingsferien in Südtirol verbracht.

Samstag, 11 Uhr: Tourismusbranche durch Coronavirus unter Druck

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) rät Urlaubern, an Reiseplänen in den Südwesten trotz des neuartigen Coronavirus festzuhalten. „Für Gäste besteht kein Anlass zu Verunsicherung und Panik“, sagte Wolf am Samstag in Stuttgart: „Derzeit kann man beruhigt nach Baden-Württemberg reisen.“ Die Tourismusbranche sei jedoch verunsichert. „Die ersten Rückmeldungen der Betriebe lassen bereits erahnen, dass es kurzfristig Auswirkungen geben wird“, sagte der Minister. Der Tourismus brauche daher „schnell und unbürokratisch“ Unterstützung.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat der Branche angesichts der Folgen durch den Coronavirus am Samstag Unterstützung zugesagt. Wolf unterstützte dies.

Der Tourismus habe sich zu einem enorm wichtigen Wirtschaftszweig mit fast 60 Millionen Übernachtungen im Land entwickelt, sagte er: „Wir müssen der Branche, die von enormer Bedeutung ist, kurzfristig zur Seite stehen.“ Konkretes müsse noch erarbeitet werden. Am Montag will sich Wolf den Angaben zufolge mit Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Baden-Württemberg treffen.

Samstag, 10 Uhr: Deutschlandweit 45 neue Fälle seit Freitag

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an. Nach wie vor gibt es in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle: Dort gibt es 346 nachgewiesene Infektionen. In Bayern gab es laut RKI 117 Fälle, in Baden-Württemberg 116.

In vielen anderen Bundesländern traten teilweise nur Einzelfälle auf. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

Freitag, 20.40 Uhr: Zweiter Infizierter im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach hat sich am Freitagabend ein weiterer Verdachtsfall bestätigt. Das teilt das Landratsamt mit. Es handele sich um einen 44-jährigen Kreisbewohner, der seit Dienstag erkrankt ist. Die Krankheitssymptome sind bereits abklingend.

Er befindet sich zusammen mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen. Ein Infektionsherd ist derzeit nicht bekannt. Eine Verbindung zum bestehenden bestätigten Fall bestehe wohl nicht. Im Landkreis Biberach gibt es demnach zwei bestätigte Fälle.

