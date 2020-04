Corona-Krise und Sommerurlaub: So gehen Leser von Schwäbische.de damit um

Geschlossene Grenzen, weltweite Reisewarnungen. Wer in diesem Sommer seinen Urlaub im Ausland geplant und eventuell auch schon gebucht hat, muss sich in Geduld üben.

Die Hoffnung stirbt zuletzt - dieses Motto dürfte auch für die private Urlaubsplanung gelten, wenn das Ziel im Ausland liegen sollte. Manch einer mag darauf hoffen, dass sich die Corona-Krise bis zu den Sommerferien entspannt, und gelockerte Reisebestimmungen den Urlaub doch noch ermöglichen.

Andere wiederum schweifen erst gar nicht in die Ferne, sondern haben sich bereits mit einem Urlaub in Deutschland angefreundet.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - befragt: Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Auf dem Land nicht ganz so schlimm

Miri V. via Facebook: "Hier im ländlichen Raum ist das sicher nicht so tragisch, wenn man mal dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren kann. Hier hat so gut wie jeder einen Garten, viel Natur in der Nähe, da kann man es schon aushalten. Aber was machen die Menschen, die nur eine kleine Wohnung haben in größeren Städten? Die trifft es wirklich."

Sparen für den Traumurlaub

Sandra M. via Facebook: "Wir sparen einfach für den Traumurlaub im nächsten Jahr."

Campen in Deutschland, oder aber...

Josef S.: "Mein Plan ist, mit dem Auto und einem Mini-Anhänger, der nichts anderes als ein Bett enthält, in Deutschland campen zu gehen. Auf dem Campingplatz kann ich Abstand genug halten. Wenn in der Richtung nichts geht, bleibe ich zu Hause, bin mal im Garten, mache Radtouren."

Wir genießen unsere Umgebung

Petra K: via Facebook: "Wir werden, wenn wir wieder reisen dürfen, unsere Familie, Kinder und Enkel besuchen, die wir seit Weihnachten nicht mehr gesehen haben. Ansonsten bleiben wir zu Hause und genießen unsere Umgebung."

Italien wird öffnen müssen, sonst droht der Kollaps

Michael L.: "Ich habe für Anfang August ein Ferienhaus in der Region Latina (Italien) gemietet. Über das bekannte Buchungsportal aus der Niederlande habe ich noch bis zum 03.06 Zeit, kostenfrei zu stornieren. Wir haben die Hoffnung (und die stirbt bekanntlich immer zuletzt), dass bis Juni die Reisebeschränkungen durch Österreich/Schweiz so weit gelockert sind, dass eine Durchreise nach Italien möglich ist und Italien die Beschränkungen so weit zurückgefahren hat, dass ein Urlaub in Italien im August möglich ist. Ich denke auch, dass alles andere für Italien ein wirtschaftlicher Kollaps bedeuten würde und die Volkswirtschaft in Italien dann komplett zusammenbrechen wird."

Hoffen auf einigermaßen Normalität

Silvia B. via Facebook: "Wir haben wie jedes Jahr für Anfang September im Allgäu gebucht und hoffen, dass das einigermaßen normal sein wird."

#stayathome und Tagesausflüge

Bezjak S.: "Man muss die aktuelle Situation abwarten, dann entscheiden. Aber grundsätzlich geht die Tendenz zu #stayathome und Tagesausflüge."

Mal über das Konsumverhalten nachdenken

Claudia R. via Facebook: "Ich denke, es tut der Menschheit mal gut, über ihr Konsumverhalten nachzudenken - vor allem, was das Reisen betrifft."

Nacktarsch auf dem Balkon

Manuela W.: "Wir haben gestern unser Hotel gebucht: 14 Tage Cochem an der Mosel. Wir sind überzeugt, bis spätestens Ende Mai (Söder hat es ja schon angekündigt) werden die Kneipen und Bars wieder offen sein. Bis dahin trinken wir unseren Kröver Nacktarsch halt auf dem Balkon. Sozusagen zur Einstimmung."

Mal wieder was Anderes sehen

Tanja F. via Facebook: "Wir haben schon letztes Jahr unseren Sommerurlaub gebucht, bleiben aber in Deutschland und hoffen, dass wir Mitte August fahren dürfen. Man will ja auch mal wieder was Anderes sehen und im Moment wäre so ein Ortswechsel mehr wie angebracht."