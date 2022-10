Corona-Hilfe aus Norwegen

Eigentlich wollten wir ein wenig sinnieren über die Zugreise der Kicker aus Wolfsburg zu den Kickern von Bayer Leverkusen. Die Wolfsburger hatten sich nämlich den Bundespräsidenten zum Vorbild genommen und auf eine Maske im Zug verzichtet. Auf Ermahnungen des Zugpersonals reagierten sie pöbelhaft. Das ist natürlich nicht schön, aber man muss ihnen zugute halten, dass sie es als Multi-Millionäre einfach nicht gewohnt sind, auf namenlose Hinz-und-Kunz-Schaffner zu hören. Da wäre ein spezielles Training notwendig. Den unmaskierten Herrn Steinmeier hatte dagegen keine schaffnerische Mahnung ereilt, vermutlich, weil sich das gegenüber einem Ersatzkönig nicht ziemt.

Und schon wären wir im schönen Norwegen. Dort amtiert ein richtiger König. Der hat eine Tochter, welche logischerweise eine richtige Prinzessin ist. Sie heißt Märtha Louise und steht in der Thronfolge an soundsovielter Stelle. Jetzt wünschen sich aber viele Norweger (d/w/m), dass sie ihren Titel abgibt. Der Grund: Märtha Louise ist liiert mit dem Hollywood-Guru Durek Verrett. Dieser afroamerikanische „Schamane der sechsten Generation“ ist ein drolliges Kerlchen. Er hat etwa herausgefunden, dass die Menschen selber darüber entscheiden, ob sie an Krebs erkranken. Außerdem verkauft er übers Internet für 222 Dollar ein Medaillon namens „Spirit Optimizer“, welches gegen Corona helfen soll.

Wir empfehlen hiermit den Wolfsburg-Kickern sowie dem Herrn Bundespräsidenten eine Investition in den „Spirit Optimizer“, dann sollte sich die leidige Maskenfrage erledigt haben. (vp)