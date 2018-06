Cornelia Funke mit „Hamburger Tüddelband“ geehrt

Friedhild Miller kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 18. Februar in Allmendingen. Das hat Bürgermeister Robert Rewitz am Dienstag mitgeteilt. Ihre Bewerbungsunterlagen habe die Sindelfingerin bereits im Dezember fristgerecht abgegeben. Das Bürgermeisteramt in Allmendingen ist nicht der einzige Posten, den sie anstrebt. Ihr eigentliches Ziel sei es, Angela Merkel abzulösen und Bundeskanzlerin zu werden. Zudem kandidiert sie parallel in 24 weiteren Gemeinden.