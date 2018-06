Copilot schaltete laut „Bild“ schon beim Hinweg auf Sinkflug

Der Copilot des abgestürzten Germanwings-Fliegers hat einem Medienbericht zufolge bereits auf dem Hinflug nach Barcelona einen Sinkflug ausgelöst. Das minutenlange Manöver sei flugtechnisch unbegründet gewesen, berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Umfeld der französischen Flugsicherheitsbehörde. Diese will am Mittag einen Zwischenbericht zum Absturz im Internet veröffentlichen. Bei dem Absturz der Maschine am 24. März waren alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen.