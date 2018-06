Conchita Wurst wäre beim Steuerberater gerne cooler

Conchita Wurst (26) wünscht sich, in manchen Situationen so cool zu sein wie die Schnee-Eule Eva, der sie in „Die Pinguine aus Madagascar“ ihre Stimme leiht.

„Ich glaube, ich wäre bei meinem Steuerberater gerne cooler - das glaube ich, wünscht er sich auch“, sagte die Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hab - zu Unrecht bisher und das soll auch so bleiben - eine wahnsinnige Angst vor der Polizei und dem Finanzamt.“ Ihre „anfängliche Hysterie“ sei in manchen Situationen nicht angebracht. Die Schnee-Eule lasse sich dagegen nicht aus der Ruhe bringen. Der Animationsfilm startet an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos.

Die Stimme von Europas berühmtester Frau mit Bart können ihre Fans vorerst auch nur im Kino hören - das Album der ESC-Gewinnerin kommt nicht mehr wie geplant vor Weihnachten auf den Markt. „Das lässt sich nicht realisieren, das ist jetzt klar“, so Wurst. Das Frühjahr werde sie aber damit verbringen, ihr Album einzusingen, versprach sie.

