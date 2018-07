Conan O'Brien bekommt Millionen für Penthouse

New York (dpa) - Weil er an die Westküste zieht, hat Talkshow-Moderator Conan O'Brien (47) sein Penthouse in New York verkauft. Er bekam 29,5 Millionen Dollar (23,9 Millionen Euro) für die Wohnung am Central Park.

Laut „New York Daily News“ soll es der zweitgrößte Immobilienverkauf in New York in diesem Jahr gewesen sein. Der früherer Moderator der „Tonight Show“ hat einen neuen Vertrag mit dem Kabelsender TBS.