Comicband Gorillaz kommt nach Berlin

London (dpa) - Die virtuelle Comicband Gorillaz kommt mit ihrer aufwendigen Bühnenshow nach Deutschland. Nach gefeierten Auftritten in London spielen die Musiker um Britpop-Pionier und Blur-Frontmann Damon Albarn am 17. November im Berliner Velodrom.

„Das Zusammenspiel zwischen Band und den Animationsfiguren wird in Berlin stärker sein“, sagte Albarn im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. In Europa sind sonst nur Auftritte in Paris, Mailand, Amsterdam und England geplant.

Das außergewöhnliche Projekt von Albarn und „Tank Girl“-Zeichner Jamie Hewlett erhielt einen Grammy. Ihre Alben verkauften sich mehr als 20 Millionen Mal, die aktuelle, dritte Platte „Plastic Beach“ erschien im März. Nach dem Ausfall von U2 wegen Bonos Bandscheibenvorfall sprangen die Gorillaz kurzfristig als Headliner für das große Glastonbury-Festival Ende Juni ein.

Die Auftritte der Musiker und der fiktionalen Charaktere sind musikalische Ereignisse, auch weil die Leinwand eine tragende Rolle bei der Wahrnehmung der Musik einnimmt. Unbewusst, aber kontrolliert „hört“ das Auge mit. Während auf der Bühne die Musik spielt, flimmern dahinter Filmschnipsel, Videos und Animationen mit den eigentlichen Helden der Gruppe: 2-D (Albarn), Murdoc (Hewlett), Russel und Noodle sowie echte Menschen wie Actionheld Bruce Willis in dem Lied „Stylo“.

