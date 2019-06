Comic Con Germany: Wenn sich Hulk, Batman und MacGyver in Stuttgart treffen

Bei heißem Sommerwetter sind am Samstag zahlreiche Superhelden und Fabelwesen auf die Messe „Comic Con Germany“ geströmt.

Zwischen 30 und 75 Euro für Autogramme und Fotos

Zum zweitägigen Szenetreffen in Stuttgart an diesem Wochenende reisten außerdem Zeichner sowie Besuch aus Hollywood an: Richard Dean Anderson, der als Geheimagent MacGyver in den 1980er Jahren berühmt wurde, oder Jonathan Frakes — besser bekannt als Commander Riker aus der Fernsehserie „Star Trek“ und Moderator der Mystery-Show „X-Fakor: Das Unfassbare“ — gaben Autogramme. Für Unterschriften oder Fotos mussten die Fans zwischen 30 und 75 Euro bezahlen.

Viele machen mich dafür verantwortlich, dass sie Wissenschaftler geworden sind. Richard Dean Anderson über die MacGyver-Fans

Der frühere Darsteller des Serienhelden MacGyver ist stolz auf das Vermächtnis seiner Figur. „Viele machen mich dafür verantwortlich, dass sie Wissenschaftler geworden sind“, sagte Richard Dean Anderson (69) in Stuttgart.

Mit Büroklammer Sprengsatz entschärfen?

Mit naturwissenschaftlichem Wissen und Technikverstand gelang es dem Titelhelden der ab Mitte der 80er Jahre ausgestrahlten Serie, unlösbar erscheinende Probleme zu bewältigen. Anderson, dessen Figur Kultstatus erlangte, sagte weiter: „Es fällt mir schwer zu glauben, dass eine Fernsehsendung jemanden als Kind oder Jugendlichen motivieren kann, einen bestimmten Lebensweg zu verfolgen. Vor allem wenn dieser so viel Hingabe verlangt.“ Unter den Fans seien viele Ärzte oder auch Physiker.

Anderson, der für eine Comic-Messe an diesem Wochenende aus den USA nach Stuttgart gereist war, fühle sich bei derartigen Bekundungen von Fans dann aber auch ein bisschen gedemütigt: „Ich kenne die Wahrheit hinter den Kulissen“, erklärte Anderson lachend. Denn wie MacGyver mittels einer Büroklammer einen Sprengsatz entschärfen? „Unmöglich.“

Der Andrang zur Comic Con sei groß, sagte ein Messesprecher. „Es ist super angelaufen.“ Im vergangenen Jahr kamen innerhalb der beiden Tage knapp 40.000 Menschen. Trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad verzichteten viele Besucher am Samstag nicht auf ihre aufwendigen Kostüme — mit den Verkleidungen wollen sogenannte Cosplayer ihren Idolen aus Comics, Filmen oder Videospielen möglichst ähnlich sehen.

Zum ersten Mal seit Gründung der Messe im Jahr 2016 gab es auch einen Mittelaltermarkt.