Comeback für Nicolas Puschmann bei „Let's Dance“

Von Deutsche Presse-Agentur

Im neuen Koalitionsvertrag ist für jeden etwas dabei: Auch für Vierbeiner, ihre Frauchen und Herrchen. Allerdings dürfte das die meisten Hundehalterinnen und -Halter nicht wirklich freuen. Grüne und CDU wollen nach dem Vorbild Niedersachsens einen Hunde-Führerschein einführen, hieß es am Montag in Parteikreisen in Stuttgart. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

Im schönsten Bürokratendeutsch steht im Text, dass man für die Hundehaltung einen "Sachkundenachweis" haben muss.