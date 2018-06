Clooney feierte 52. Geburtstag unter Männern

Wernigerode (dpa) - Hollywood-Star George Clooney hat seinen 52. Geburtstag in einem asiatischen Restaurant in Wernigerode im Harz gefeiert. Er besuchte das Lokal am Montagabend in einer kleinen Männerrunde.

Mit dabei waren seine Schauspielkollegen Matt Damon (42) und Bill Murray (62). Sie drehen derzeit im Harz für den Film „The Monuments Men“, in dem es um eine Gruppe von Kunstexperten geht, die von den Nazis geraubte Kunstschätze sicherstellen und vor der Zerstörung bewahren wollen. Clooney ist der Regisseur und spielt die Hauptrolle.

Am Restaurant warteten gut 20 Fans, die Wind von dem Besuch bekommen hatten. Nach dem Besuch des Lokals nahm sich Clooney - in Jeans, T-Shirt und Lederjacke gekleidet - kurz Zeit für sie. Er schüttelte Hände und gab ein Autogramm. Trotz der späten Abendstunden trug der Star eine getönte Brille.

Dann fuhr er zurück in sein Fünf-Sterne-Hotel nach Ilsenburg, wo er für die Zeit der Dreharbeiten im Harz logiert. In Ilsenburg wurden bunte „Happy-Birthday-Girlanden“ gesichtet.