Claudia Effenberg mit Krone auf dem roten Teppich

„Hier kommt die Königin.“ Mit diesen nicht ganz ernst gemeinten Worten hat Claudia Effenberg (54) ihr Outfit beim Mon Chéri Barbara Tag in München erklärt. Sie trug auf dem roten Teppich nämlich eine große, glitzernde Krone.

„Die Krone war von einer Mailänder Modenschau und die wurde mir heute geliehen“, sagte sie und räumte ein: „Ich bin gar keine Königin, ich hab einfach nur 'ne Krone auf.“

Außerdem verriet sie, wie sie Weihnachten verbringen wird: „Ganz klassisch werden wir mit den Kindern in Düsseldorf feiern“, sagte sie. Es solle Fondue geben, „weil wir Enkelkinder haben und die haben immer Hunger - und zwar jetzt“, sagte die Frau des früheren Fußball-Profis Stefan Effenberg. „Bei so einer Ente und so einer Gans ist das Scheißding ja erst in vier Stunden fertig.“