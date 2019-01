Christoph Waltz inszeniert „Fidelio“ in Wien

Der Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz (62, „Django Unchained“) wird im Beethovenjahr 2020 in seiner Heimatstadt Wien die Oper „Fidelio“ inszenieren.

Wie das Theater an der Wien am Freitag mitteilte, ist es Waltz' drittes Engagement als Regisseur einer Oper. Zuvor hat der Schauspieler bereits „Der Rosenkavalier“ (Richard Strauss) und „Falstaff“ (Giuseppe Verdi) an der Flämischen Oper in Antwerpen inszeniert.

„Irgendein Geschehen auf der Bühne lässt sich natürlich nicht verhindern. Meine Überzeugung ist aber, dass Musiktheater nicht zu Theatermusik verkommen darf - die Reihenfolge nehme ich sehr, sehr ernst“, sagte Waltz zu seinen Plänen. Musiktheater sei ihm stets näher gelegen als Sprechtheater. „Ich finde es immer komisch, wenn im Theater niemand singt. Wenn schon Theater, dann richtig.“

Theater an der Wien