Christine Neubauer: „Ich war verliebt in Winnetou“

Die Schauspielerin Christine Neubauer (55) schwärmt noch immer für Winnetou und Old Shatterhand.

„Sie sind die Helden meiner Kindheit. Ich erinnere mich noch genau an die vielen Tränen, als Winnetou in Teil 3 starb. Ich war nicht nur ein Fan, ich war verliebt in Winnetou“, sagte Neubauer am Freitag in Bad Segeberg.

In der neuen Inszenierung „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ der Karl-May-Spiele übernimmt Neubauer die Rolle der intriganten Judith Silberstein. An ihrer Seite spielt Karsten Speck (58) den gewissenlosen Gangster Harry Melton. Die Rolle des Apachen-Häuptlings Winnetou übernimmt zum sechsten Mal Jan Sosniok.

Für Neubauer haben die Werke von Karl May bis heute nichts von ihrer Wahrhaftigkeit verloren, sondern sind aktueller denn je: „Es ist besser, ein Unrecht zu erleiden, als eins zu begehen.“ In den kommenden Wochen werde sie sich durch intensives Reittraining auf ihre Rolle vorbereiten. „Am liebsten in den Bergen, dem mallorquinischen Sonnenuntergang entgegen“, sagte der Fernsehstar („Die Schokoladenkönigin“).

„Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ gehört zu den seltener gespielten Stücken. Es ist erst zum dritten Mal auf der Freilichtbühne am Kalkberg zu sehen. Gezeigt wird die Inszenierung vom 23. Juni bis 2. September.

Karl-May-Spiele