Christina Aguilera sagte Nordamerika-Tour ab

New York (dpa) - Erst vor kurzem hatte Pop-Star Christina Aguilera (29) die Daten für ihre Nordamerika-Tour bekanntgegeben. Jetzt muss sie die Tour durch 20 Städte auf das kommende Jahr verschieben.

„Die Sängerin hatte das Gefühl, dass sie mehr Zeit braucht, um die Show zu proben. Und mit nur einem Monat zwischen dem Erscheinen des Albums und den Tourdaten war das nicht möglich“, hieß es in einer Erklärung ihres Konzert-Promoters Live Nation. Neue Konzerttermine für das kommende Jahr würden bald bekanntgegeben.

Das neue Studioalbum „Bionic“ der Sängerin erscheint am 8. Juni. Außerdem ist Aguilera in ihrem neuen Film „Burlesque“ ab November auf der Leinwand zu sehen. Aguileras letztes Studioalbum „Back to Basics“ (2006) verkaufte sich alleine in den USA 1,6 Millionen Mal. Die gebürtige New Yorkerin ist seit 2002 mit dem Musik-Manager Jordan Bratman verheiratet. Das Paar hat einen Sohn, den zweijährigen Max Liron.