Christie's versteigert Andenken aus Bond-Filmen

London (dpa) - Zur Feier von 50 Jahren James Bond auf der Filmleinwand versteigert das Londoner Auktionshaus Christie's Andenken aus allen Filmen mit dem berühmtesten Geheimagenten der Welt.

Top-Los ist der Aston-Martin-Sportwagen, den Schauspieler Daniel Craig in dem Film „Ein Quantum Trost“ gefahren hat - für das Coupé ist ein Richtpreis von 150 000 Pfund (rund 190 000 Euro) angesetzt, teilte Christie's mit.

Aber auch die hellblaue Badehose des Filmhelden aus aus dem Film „Casino Royale“ oder der Smoking, den Craig als Bond in dem neuen Film „Skyfall“ tragen wird, kommen unter den Hammer - Richtpreis jeweils um die 5000 Pfund. Darüber hinaus gibt es Originale der Erstausgaben von Ian Flemings Romanvorlagen für die Filme, Filmplakate und viele Utensilien der Dreharbeiten zu erstehen - etwa ein rotes Blümchenkleid, das Bond-Girl Halle Berry einst trug.

Die Auktion beginnt online mit den ersten 40 von 50 Losen am 28. September. Zehn hochwertige Stücke kommen dann am 5. Oktober in London unter dem Hammer - vor ausgewähltem Publikum.