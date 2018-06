Christian Ulmen mag keine inszenierte Romantik

Schauspieler Christian Ulmen (39) hält es für einen Fehler, romantische Momente zu planen. „Das ist immer der rote Teppich, den man der Peinlichkeit ausrollt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur, „denn das, was man da vorbereitet, geht meistens schief.“

Er würde nie auf die Idee kommen, einen romantischen Abend zu inszenieren, sagte der Schauspieler. „Rückblickend denke ich aber manchmal: „Ach, das war ja romantisch!““

Der 39-Jährige ist seit drei Jahren mit seiner Kollegin Collien Ulmen-Fernandes (33) verheiratet. In der Weihnachtsromanze „Alles ist Liebe“, die am Donnerstag in den Kinos anläuft, spielt er einen homosexuellen Vollstreckungsbeamten, der endlich seinen Freund zum Traualtar führen will.