Chrissy Teigen scherzt über Schwangerschaftspfunde

Das schwangere US-Model Chrissy Teigen (32) hat eigener Aussage zufolge in den vergangenen Wochen einiges an Gewicht zugelegt - nur nicht an den Körperstellen, an denen sie es gerne hätte.

„40 Pfund mehr und nicht ein Quäntchen davon an meinem Hintern“, schrieb Teigen am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Scherzhaft bat sie ihre Follower dann, sich nicht über Frauen mit kleinem Po lustig zu machen. Die reagierten vorwiegend mit belustigten Kommentaren: Eine Userin dankte Teigen dafür, dass sie Partei für Menschen mit kleinen Hintern ergreife. Eine andere schrieb, sie habe ebenfalls zugenommen - allerdings nicht aufgrund einer Schwangerschaft, sondern weil sie so gerne Burritos esse.

Das Model ist bekannt dafür, entspannt und humorvoll mit ihrem Körper umzugehen. Im vergangenen Jahr etwa postete sie ein Foto von Dehnungsstreifen auf ihrem Oberschenkel. Teigen ist mit dem Sänger John Legend liiert, die beiden haben bereits eine gemeinsame Tochter.

Tweet Teigen