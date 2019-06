Chris Hemsworth schließt außerirdisches Leben nicht aus

„Men in Black“-Star Chris Hemsworth (35) hält es für möglich, dass es Außerirdische gibt. „Ich mag diese Idee. Vielleicht existiert irgendetwas dort draußen, was jenseits unseres Wissens ist“, sagte der Australier bei einer Pressekonferenz in Moskau.

Auch übernatürliche Fähigkeiten und die Existenz von Geistern halte der Schauspieler nicht für komplett absurd. Auch er selbst habe sich schon einmal hinterfragen müssen: Seine kleine Tochter habe einmal aus dem Fenster geblickt und nach einem Pferd gerufen. Als Hemsworth hinausblickte, sei aber weit und breit kein Tier zu sehen gewesen. „Da dachte ich: Das ist interessant, möglicherweise könnte da etwas Übernatürliches sein.“

Hemsworth und seine Kollegin Tessa Thompson sind ab 13. Juni mit dem Film „Men in Black: International“ in den deutschen Kinos zu sehen. Dabei geht Hemsworth als Geheimagent auf Jagd nach Aliens. Der Streifen ist eine Neuauflage der erfolgreichen Action-Reihe mit den Hollywood-Stars Will Smith und Tommy Lee Jones aus dem Jahr 1997 - diesmal mit teilweise verjüngter und mehr weiblicher Besetzung.

Men in Black bei Sony Pictures