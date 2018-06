Chinesische Topmodel-Show wird komplett in Italien gedreht

Rom (dpa) - Noch sind sie in Rom unterwegs, doch ihr Ziel heißt Mailand: In der Talentshow „Topmodel on the Road“ wollen zwölf junge Chinesinnen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren in Italien ihren Traum realisieren - bei der Modewoche Mitte September darf eine von ihnen in Mailand auf den Laufsteg.

„Topmodel on the Road“ wird, wie die Zeitung „La Repubblica“ am Donnerstag berichtete, komplett in Italien gedreht und soll auf zwei chinesischen TV-Sendern laufen.

Die Idee für das Format hatte der chinesische Jungunternehmer Steven Lou. Es wird unter anderem vom italienischen Außenministerium und der Stadt Rom unterstützt. Nicht, dass die Ewige Stadt in China noch Werbung nötig hätte: Am Trevi-Brunnen, am Kolosseum und auf der Edelshoppingmeile Via dei Condotti dürften die angehenden Models jetzt schon auf zahllose urlaubende Landsleute treffen.