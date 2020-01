Chinas Präsident Xi sieht ernste Herausforderung durch Virus

Der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China ist nach Darstellung von Staats- und Parteichef Xi Jinping eine ernste Herausforderung. „Leben ist von höchster Bedeutung“, sagte der Präsident auf einem Krisentreffen der chinesischen Führung in Peking. Eine Epidemie sei ausgebrochen. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen. Das Virus verbreitet sich weiter und hat erstmals auch Europa erreicht. In Frankreich wurden drei Fälle entdeckt. Die Patienten sind in Quarantäne.