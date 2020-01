China und USA wollen erstes Handelsabkommen unterzeichnen

Von Lindauer Zeitung

Während des Jahrmarktwochenendes hat es in Lindau mehrere Einbruchsversuche gegeben. Nun hat die Kriminalpolizei einen 28-jährigen Schausteller als Täter ermittelt. Allerdings sitzt dieser bereits im Gefängnis.

Am Jahrmarktswochenende ist es in Lindau offenbar gleich zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Der Täter wollte in insgesamt fünf Objekte einsteigen, darunter auch in einen Kindergarten und zwei Schulen, heißt es im Polizeibericht.