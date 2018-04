China setzt angedrohte Strafzölle gegen USA um

Durch eine Förderung des „Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“ (ELR) bauen drei ältere Ehepaare sowie zwei Einzelpersonen in Herbertingen ein gemeinsames Wohnhaus. Der Planer und Projektentwickler Gerhard Lutz hat nun den ersten Teil des sogenannten roten Punktes als Projektgenehmigung am Objekt in der Hauptstraße 30 angebracht.

Die Gemeinschaft gehört eher nicht zu den typischen Bauherren. Sie sind alle über 70 Jahre alt, der älteste von ihnen schon 89.