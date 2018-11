China-Experte sieht keinen „neuen Kalten Krieg“ mit China

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen Beziehungsproblemen hat ein 36-Jähriger laut Polizei seine Freundin in Überlingen am Bodensee verfolgt, ihr Auto beschädigt und einen Passanten bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann am Samstagabend vor ihrer Wohnung auf die 26-Jährige gewartet.

Als die ihn bemerkte, fuhr sie mit ihrem Wagen davon - woraufhin der betrunkene 36-Jährige sie mit seinem Auto verfolgte und zwischenzeitlich auch rammte. Als die Frau anhielt, prügelte er auf deren verschlossenes Auto ein.