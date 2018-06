China-Daten und Krisen belasten US-Börsen

Von Schwäbische Zeitung

Das Preisgericht hat über die Vorschläge für den Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil entschieden. In der Sitzung am Dienstag wurde ein Siegerentwurf ausgewählt. Am Freitag findet dazu eine Infoveranstaltung in der Rottweiler Stadthalle statt.

Unter dem Vorsitz von Wolfgang Riehle hat sich die Jury einstimmig für den Vorschlag des Architekturbüros „Obermeyer Planen + Beraten“ mit „el:ch landschaftsarchitekten“ aus München ausgesprochen.