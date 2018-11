Chilenischer „König des Boleros“ Lucho Gatica gestorben

Der chilenische Sänger und Schauspieler Lucho Gatica ist im Alter von 90 Jahren in Mexiko gestorben. Dies bestätigten Familienangehörige dem chilenischen Radiosender Cooperativa am Dienstag.

Romantische Liebeslieder im Bolero-Takt waren sein Markenzeichen. Gatica stieg in den 50er Jahren mit internationalen Plattenaufnahmen und Tourneen zur festen Latino-Größe auf, 2007 erhielt er für sein Lebenswerk einen Latin Grammy. 2008 folgte für Gatica, der in mehreren mexikanischen Filmen spielte, ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Chiles Regierung rief für Donnerstag einen Trauertag für den 1928 in Rancagua geborenen Musiker aus. „Der König des Boleros hat uns mit seiner Musik auf der ganzen Welt mit Emotionen und Stolz erfüllt. Er war und wird ein großer Botschafter unseres Landes sein“, erklärte Innenminister Andrés Chadwick. Chiles Kulturministerin Consuelo Valdés twitterte am Dienstagabend, Gaticas Talent hinterlasse „einen unauslöschlichen Abdruck in dem musikalischen Genre“.

