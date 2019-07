„Child’s Play“: Rückkehr der Mörderpuppe

Regisseur Lars Klevberg hat zu Beginn dieses Jahres bereits einen Gruselfilm lanciert: In „Polaroid“ ging es um eine mysteriöse alte Kamera. Nun widmet sich der Norweger einem Klassiker der Horrorfilmgeschichte. Chucky, die Mörderpuppe, erlebt in „Child’s Play“ eine Neuauflage.

Der erste Film über das mit unheimlichen Kräften ausgestattete rothaarige Spielzeug kam 1988 in die amerikanischen Kinos (deutscher Titel: „Chucky - Die Mörderpuppe“). In diesem Remake ist Chucky ausgestattet mit modernster Technik. „Star Wars“-Fans dürfte freuen, dass in der englischsprachigen Originalversion die Stimme der Killerpuppe von Mark Hamill ist. („Luke Skywalker“).

Child’s Play, Frankreich/Kanada/USA 2019, 90 Min., FSK ab 16, von Lars Klevberg, mit Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Mark Hamill, www.capelight.de/childs-play

