Childish Gambino holt als erster Rapper Grammy für beste Aufnahme

Als erster Rapper hat Childish Gambino bei der Grammy-Verleihung den Hauptpreis für die beste Aufnahme des Jahres gewonnen. Sein Song „This Is America“ setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Drake mit „God's Plan“ durch. „This Is America“ gewann auch den Preis für das beste Lied des Jahres. Vor allem das Musikvideo zu „This Is America“, das voller Metaphern rund um Rassismus und Waffengewalt in den USA steckt, hatte für Gesprächsstoff gesorgt.