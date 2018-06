Chef der für Flüchtlinge zuständigen Behörde in Berlin tritt zurück

- Das seit Monaten andauernde Chaos bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Berlin hat zu personellen Konsequenzen geführt. Der Präsident des zuständigen Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Franz Allert, ist zurückgetreten. Das teilte ein Sprecher von Sozialsenator Mario Czaja mit. Zuvor hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller Czaja aufgefordert, Allert abzulösen. „Wir brauchen hier eine neue Spitze im Lageso, die ihre Verantwortung wirklich wahrnimmt“, sagte er in der RBB-„Abendschau“. Das Lageso ist die erste Anlaufstelle für neu ankommende Flüchtlinge in Berlin.