Cern feiert 30 Jahre World Wide Web mit Tim Berners-Lee

Einen ganz besonderen Anblick konnte man am Montagvormittag vom Pfänder aus in Richtung Bodensee genießen: Denn wenige Minuten bevor die 1000 Meter hohe Erhebung in eine Winterlandschaft verwandelt wurde, rollte eine atemberaubende Schneefront über den See.

Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried erklärt das Phänomen: „Eine nahende Kaltfront zieht mit starkem Schneefall und Gewittern vom Schwarzwald über den ...