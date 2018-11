Cees Nooteboom erhält Lyrik-Preis in München

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom erhält in diesem Jahr den Horst-Bienek-Preis für Lyrik. Der 85-Jährige zähle zu den renommiertesten europäischen Schriftstellern, teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste am Dienstag in München zur Begründung mit.

Zu seinen Werken zählen Romane wie „Rituale“ oder „Allerseelen“. Kürzlich erschien sein Gedichtband „Mönchsauge“. Sein Leben bestehe aus „Reisen, Sehen und daraus, dieses anschließend in Bildern auszudrücken“, sagte Nooteboom mal über sich selbst.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird ihm am 6. Dezember in München verliehen. Den Förderpreis (5000 Euro) bekommt Raphael Urweider aus Bern, der als Rapper, Komponist, Schauspieler und Regisseur tätig ist.

Die internationale Auszeichnung der Akademie erinnert an den Dichter Horst Bienek (1930-1990). In seinen Werken erzählt er von seiner Kindheit während des Zweiten Weltkrieges ebenso wie von Erfahrungen mit Haft und Zwangsarbeit, wie in seinem Erstlingswerk „Traumbuch eines Gefangenen“.

Horst-Bienek-Preis für Lyrik