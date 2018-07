CDU und CSU legen erbitterten Asylstreit bei

Beim zweiten Prozesstag im Fall des ermordeten 19-jährigen Albaners, dessen Leiche in einem Angelsee bei Erbach in Mafiamanier versenkt wurde, haben Angler und Polizeibeamte geschildert, wie sie die verpackte Leiche gefunden und geborgen haben. Ein Zeuge will zudem Ende April einen Streit in der Nähe des Sees gehört haben. Die Verteidigung zweifelt das Mordmotiv „Blutrache“ an und behält sich vor, Originalakten der in Albanien vorausgegangenen Morde anzufordern.