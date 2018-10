CDU fordert von SPD Bewegung beim Ökostrom-Ausbau

Rolf Waldvogel, früherer Kulturchef der „Schwäbischen Zeitung“, hat am Donnerstagabend im Haus am Markt vor etwa 40 Zuhörern eine Lanze für den Dialekt gebrochen. Wohlwissend, dass seiner Einschätzung nach in Zukunft immer weniger Dialekt gesprochen wird. Wofür es Gründe gibt. „Der Charme des Dialekts wird mir fehlen“, sagt Waldvogel, der die Zuhörer eine Stunde lang prächtig unterhielt.

Der Schwabe hat seinen eigenen Wortschatz, seine eigene Lautung und seine eigene Grammatik.