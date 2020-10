Carl-Zuckmayer-Medaille für Nora Gomringer

Die Dichterin Nora Gomringer erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Die in Bamberg lebende 40-Jährige wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei in Mainz am Montag mitteilte.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird die Ehrung im Januar bei einem Festakt im Mainzer Staatstheater verleihen. Mit Gomringer werde „eine der großen Sprachartistinnen unserer Zeit“ geehrt. Das Land vergibt die Carl-Zuckmayer-Medaille seit 1979. Der Tag der Preisverleihung ist stets Zuckmayers Todestag, der 18. Januar. Der Schriftsteller aus Rheinhessen (1896-1977) hat unter anderem „Der Hauptmann von Köpenick“ und „Des Teufels General“ verfasst.

© dpa-infocom, dpa:201005-99-835019/2

