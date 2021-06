Cannstatter Volksfest erneut abgesagt

Ein Erdrutsch hat in der Nacht zum Dienstag in Hauerz ein Wohnhaus zerstört. Die einzige Bewohnerin konnte sich in letzter Sekunde retten, das Gebäude am Mühlhaldeweg ist unbewohnbar.

Seine 81-jährige Mutter sei gegen 21 Uhr bereits im Bett gewesen, als sie bemerkte, dass aus der Decke Wasser tropfte, schildert Guido Gröber das dramatische Geschehen des Abends. Nachdem sie ihn telefonisch verständigt habe, sei sie ins Badezimmer, um Handtücher zum Aufwischen zu holen.