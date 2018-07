c/o pop mit neuen Locations und Trends

Köln (dpa) ­ Branchentalk statt Eröffnungsparty, Auftaktkonzert in der Philharmonie statt im rauchigen Szene-Club.

Gereift und erwachsen präsentierte sich das Kölner Musikfestival c/o pop zum Start am Mittwochabend und machte damit deutlich, dass man künftig mehr sein möchte als nur ein lässiges Pop-Festival. Nach der Absage der Berliner Popkomm, die 2003 von Köln nach Berlin gezogen war, wollen die Kölner Festivalmacher offensichtlich gezielt die Chance nutzen, sich als ernstzunehmender Kandidat eines neuen zentralen Branchentreffs der Musikindustrie zu positionieren.

„Die c/o pop ist aus dem Schatten der Popkomm herausgetreten, mit der diesjährigen Ausgabe der c/o pop ist eine andere Stufe erreicht“, sagte Geschäftsführer Norbert Oberhaus zum Auftakt der sechsten Auflage des Festivals in den Kölner Opernterrassen. Die erhöhte Aufmerksamkeit seitens Medien, Partnern und Sponsoren habe zwar den Druck erhöht, aber auch neue Energien freigesetzt. Die gute Stimmung war bei der Eröffnung deutlich zu spüren: Ob bei Veranstaltern, Vertretern der Stadt oder Besuchern ­ immer wieder fielen Begriffe wie „Aufbruch“ oder „Euphorie“.

„Wir wollen den aktuellen Schub nutzen, um weiter Profil zu gewinnen. Mittelfristig streben wir eine Spitzenposition als Branchentreff der Musik- und Kreativwirtschaft an“, kündigte Oberhaus an. Bereits seit mehreren Monaten werden intensive Gespräche mit der Koelnmesse geführt. Branchenkenner vermuten, dass möglicherweise schon in wenigen Wochen ein neues Messe-Konzept vorgestellt wird, mit dem Köln wieder seine einstige Stellung als zentraler Messe-Standort der Musikwirtschaft zurückgewinnen könnte.

Trotz ernsthafter Pläne kommt auch in diesem Jahr das Feiern und die Musik nicht zu kurz: Mit Auftritten von insgesamt rund 200 Pop- Acts bis Sonntag an verschiedenen Orten der Stadt präsentiert die c/o pop auch in diesem Jahr einen Querschnitt aktueller Trends der Popmusik. „Wir haben trotz eines hart umkämpften Festivalmarktes ein unverwechselbares Programmprofil entwickelt“, betont Programmleiterin Elke Kuhlen.

Bereits der Eröffnungsabend machte deutlich, dass man noch stärker als in den Vorjahren auf Vielfalt setzen will. Vom zart-gehauchten Songwriter-Pop der Sängerin Tiny Vipers, die in intimer Atmosphäre des Kölner Clubs King Georg eine vielversprechendes Konzert gab, bis zur Dance-Nacht mit der Berliner Elektro-Band Moderat im Kölner Gloria reichte das Spektrum des ersten Abends. Zudem feierte US- amerikanische Folk-Band Beirut eine gelungene und vom Publikum mit stürmischem Applaus gefeierte Premiere. Erstmals wurde die Kölner Philharmonie als Spielort der c/o pop genutzt.

Auch die kommenden Tage versprechen ein attraktives Programm. Statt großer Namen sind hier vor allem Szene-Bands und junge Talente zu entdecken. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem Auftritte der dänischen Dance-Band Who Made Who, der deutschen Indie-Gruppe The Notwist sowie der Berliner Popband The Whitest Boy Alive. Zudem werden beim Branchentreff c/o pop convention, zu dem am Mittwoch und Donnerstag rund 1000 Fachbesucher erwartet werden, aktuelle Entwicklungen der Musik-und Kreativwirtschaft diskutiert.

Nach Angaben von Convention-Organisatorin Claudia Jericho stelle das Festival in diesem Jahr vor allem den Wert von Musik im digitalen Zeitalter in den Vordergrund. „Wir freuen uns, dass wir mit 95 Referenten eine neue Rekordmarke erzielen konnten.“ Auch für das Festival rechnet man trotz Krisenzeiten in Köln mit weiter stabilen Besucherzahlen - insgesamt sollen es rund 30 000 Besucher werden.