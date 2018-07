c/o pop mit neuen Locations und Trends

In Köln ist am Mittwochabend der Branchentreff c/o pop eröffnet worden. „Den Festivalbesucher erwarten neue Spielorte und ein reichhaltigeres Programm denn je“, sagte c/o pop- Geschäftsführer Norbert Oberhaus zum Start in Köln.

Nach der Absage der diesjährigen Berliner Popkomm, die 2003 von Köln in die Hauptstadt abgewandert war, wollen die Veranstalter in diesem Jahr insbesondere die Chance nutzen, sich als neuer zentraler Treffpunkt der Musik- und Kreativwirtschaft zu etablieren. „Wir führen Gespräche mit verschiedenen Partnern, immer mit dem Ziel, c/o pop zur relevantesten Plattform für die Branche in Deutschland zu entwickeln“, sagte Oberhaus.

Rund 200 Künstler werden bis Sonntag bei Konzerten und Clubnächten an verschiedenen Orten der Stadt aktuelle Trends der Popmusik präsentieren. Erstmals finden in diesem Jahr auch Konzerte in der Kölner Philharmonie und auf dem Offenbachplatz vor der Kölner Oper statt. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 30 000 Besuchern.

Zu den Höhepunkten dieser sechsten Auflage des Musik-Events zählen diesmal unter anderem Auftritte der US-amerikanischen Folkband Beirut, der dänischen Dance-Band Who Made Who sowie der Berliner Popband The Whitest Boy Alive.