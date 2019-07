BVB in guter Frühform: Siege über St. Gallen und Zürich

Die Ermittlungen nach der Explosion am Freitag in einem Wohnhaus in Blaubeuren haben zu einem erschütternden Ergebnis geführt.

Die drei Toten, die Einsatzkräfte aus dem durch das Feuer stark beschädigten Gebäude im Stadtteil Gerhausen bargen, sind demnach nicht etwa durch die Explosion oder den Brand ums Leben gekommen. Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei gehen davon aus, dass der 41 Jahre alte Familienvater zuerst seine beiden Töchter erschossen, dann den Brand gelegt und dann sich selbst das Leben genommen hat.