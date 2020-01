Buschbrände in Australien: Opferzahl steigt weiter

Mit rund drei Jahren Verspätung sind nun die Arbeiten auf dem ehemaligen Marquardt-Areal an der Ecke Bismarck-/Zeughausstraße in Tuttlingen gestartet. Geplant sind zwei Gebäude: Im Haus A sollen 50 Einheiten für betreutes Wohnen entstehen, im Haus B insgesamt 33 Eigentumswohnungen. Nachdem das Gelände der ehemaligen Firma Marquardt mehr als 17 Jahre lang brach lag, nahm sich der Investor Immo Projekt aus Gerlingen dem Projekt an. Geplanter Baubeginn: Anfang 2017.