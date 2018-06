Bus kracht in Auto - 16 Verletzte in Aachen

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen des bundesweiten Hebammenmangels startet das Klinikum im schwäbischen Memmingen eine eigene Ausbildung. Das Krankenhaus werde von April an die dreijährige Hebammenausbildung anbieten, teilte das Klinikum mit. Das Projekt finde in Kooperation mit der Akademie des Universitätsklinikums in Ulm statt. „Das heißt, dass die Auszubildenden ihre praktischen Einsätze am Klinikum Memmingen absolvieren, der theoretische Unterricht wiederum findet in Ulm statt“, sagte Klinikums-Personalchefin Ingeborg Wagner.